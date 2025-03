Galaxy Watch 6 Classic a prezzo stracciato: lo smartwatch ti costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Non devi farti trarre in inganno dal design e dal nome. Nonostante la cassa circolare e il nome "Classic" potrebbero farti pensare a qualcosa di datato, il Galaxy Watch6 Classic ha davvero poco da invidiare ad altri smartwatch dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità.

Basta infatti scorrere la scheda tecnica del dispositivo indossabile Samsung per rendersi conto di avere a che fare con uno dei migliori smartwatch oggi in commercio. Dotato dell’esclusivo sensore BioActive, monitora parametri vitali e movimenti 24 ore su 24 con estrema precisione. Dati che ti permetteranno di conoscere il tuo stato di salute (e ricevere delle notifiche se dovesse esserci qualche anomalia) e di avere un’idea precisa sui progressi fatti registrare negli allenamenti.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, è di quelle che non capitano troppo spesso. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico risparmi centinaia di euro e fai un vero e proprio affare.

Smartwatch Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Promozione da non farsi scappare, quella oggi disponibile per lo smartwatch top di gamma del produttore sudcoreano. Il Galaxy Watch6 Classic può essere acquistato con uno sconto senza precedenti, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro sul listino, e pagarlo a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (tasso zero e nessun costo per la pratica istruttoria). Ma procediamo con ordine.

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è disponibile (nella colorazione Graphite e nella colorazione Silver) con uno sconto del 45%: comprandolo adesso lo paghi 229,00 euro. Il risparmio è notevole: ben 190 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, il Galaxy Watch6 Classic costa 45,80 euro al mese per 5 mesi.

Samsung Galaxy Watch6 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sotto al "classico" quadrante tondo adottato dal Galaxy Watch6 Classic batte, come accennato, un cuore ipertecnologico capace di accompagnarti in ogni tua avventura. Il dispositivo indossabile del produttore sudcoreano non è solamente un eccellente personal trainer da polso, ma ti faciliterà la vita in tutte le tue azioni quotidiane permettendoti di tenere comodamente in tasca lo smartphone.

Sotto il display SuperAMOLED da 1,4 pollici (protetto da un vetro in cristallo zaffiro resistente a graffi e cadute) troviamo il meglio della tecnologia Samsung: un processore proprietario capace di eseguire anche gli algoritmi più complessi senza difficoltà, e il già citato sensore BioActive per il monitoraggio di attività fisica e stato di salute. La combinazione dei dati dei vari sensori nascosti sotto lo schermo permette di tracciare le sessioni di allenamento e massimizzare i risultati. I dati ti consentiranno di capire se ti stai allenando al meglio o se hai ancora margini di miglioramento: riceverai così suggerimenti per programmi di allenamento personalizzati e centrati sui tuoi obiettivi.

Sincronizzando lo smartwatch con il telefonino, invece, sarai in grado di rispondere ed effettuare chiamate; visualizzare le notifiche dei messaggi; pagare in modalità contactless; ricevere indicazioni stradali; gestire la riproduzione musicale e molto altro ancora. Insomma, potrai utilizzare il Galaxy Watch6 Classic al posto dello smartphone per gran parte della giornata.

E grazie alla batteria da 420 mAh, il Galaxy Watch6 Classic garantisce fino a 40 ore di autonomia.

