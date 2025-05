Galaxy Watch7 costa pochissimo: a questo prezzo va comprato ora

Lo smartwatch della casa sudcoreano è perfetto per monitorare allenamenti e stato di salute. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima e puoi pagarlo a rate a tasso zero.

Con la sua cassa tonda dallo stile un po’ retrò e la sua scheda tecnica di alto livello, il Galaxy Watch 7 di Samsung conferma quanto di buono mostrato negli anni passati dalle versioni precedenti. Un wearable completo e versatile che fa del monitoraggio della salute e del fitness i suoi punti di forza.

Caratterizzato da un design raffinato e materiali premium, offre un’esperienza utente di livello superiore. Le sue funzionalità avanzate nel monitoraggio della salute e del fitness, integrate con un’intelligenza artificiale intuitiva, lo rendono un compagno ideale per chi cerca il meglio in termini di prestazioni e stile.

Con l’offerta top di oggi su Amazon, poi, questo smartwatch diventa più conveniente che mai. Allo sconto senza precedenti che fa scendere il prezzo al minimo si somma infatti la possibilità di pagare a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (tasso zero e nessun costo di istruttoria).

Smartwatch Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo di oggi sullo smartwatch top di gamma Samsung è di quelle che non capitano tanto spesso. Il Galaxy Watch7 è infatti disponibile a un prezzo mai così basso. Merito dello sconto del 39% garantito da Amazon: acquistandolo ora lo paghi 193,99 euro anziché 319,00 euro. Rispetto al listino, il risparmio è notevole: ti costa ben 120 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, il Samsung Galaxy Watch7 costa 38,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Galaxy Watch7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie allo smartwatch Samsung in offerta su Amazon imparerai a conoscere meglio il tuo corpo e potrai iniziare la giornata sempre nella maniera giusta. Merito dell’esclusivo Energy Score che, tenendo in considerazione diversi parametri fisici legati al tuo stato psico-fisico, ti permette di pianificare al meglio la tua routine giornaliera. L’Energy Score, in particolare, sfrutta dati quale il riposo notturno, i battiti cardiaci e il livello di stress per aiutarti a comprendere da cosa derivi lo stato di stanchezza che ti colpisce da qualche giorno (tanto per fare un esempio) e programmare gli sforzi da fare durante il giorno.

I sensori presenti nella cassa in alluminio, però, ti permettono di fare anche molto altro. Il BioActive Sensor, infatti, monitora 24 ore su 24 il ritmo cardiaco per rilevare eventuali anomali e segnalartele. Potrai effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che vorrai e, in caso ci sia qualcosa che non è nella norma, potrai rivolgerti per tempo al tuo dottore ed evitare che la situazione possa peggiorare.

Con l’Activity Tracking e la modalità Advanced Fitness potrai creare la tua routine di allenamento basata sui tuoi dati fisici e sugli obiettivi che ti sei prefisso di raggiungere. Sarà come avere al polso un personal trainer che analizza nel dettaglio i dati delle tue sessioni di allenamento (per decine e decine di sport) e ti fornisce consigli e suggerimenti su come migliorare le performance e ottenere risultati più in fretta.

Lo schermo OLED da 1,3 pollici e il processore Exynos a 3 nanometri completano una scheda tecnica di livello assoluto.

