Samsung, lo smartwatch top a prezzo bassissimo: offerta senza precedenti

Non il "solito" smartwatch al quale siamo abituati. Già a partire dal design e dalle forme. Il Galaxy Watch7, ultima "creatura" del colosso sudcoreano si distingue dalla concorrenza per scelte stilistiche (orientate al "classico", con il quadrante di forma circolare) e funzionalità avanzate.

Uno smartwatch completo e versatile, caratterizzato da una scheda tecnica di altissimo livello e funzioni avanzate pensate per renderci la vita più semplice e confortevole. Insomma, un vero e proprio assistente digitale grazie al quale sarà possibile non solo monitorare attività fisica e stato di salute ma anche utilizzarlo al posto dello smartphone in una molteplicità di situazioni.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, è di quelle da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero. Lo smartwatch del produttore sudcoreano è infatti disponibile a un prezzo senza precedenti, grazie al quale risparmi centinaia di euro. A questo si aggiunge poi la possibilità di pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria: una promozione davvero senza precedenti.

Smartwatch Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Lo smartwatch top di gamma del produttore sudcoreano non è mai stato così conveniente come oggi. Il Galaxy Watch7 è disponibile al minimo storico grazie a uno sconto senza precedenti che ti farà risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di listino. E, se vuoi, potrai scegliere di pagare a rate senza spese aggiuntive. Ma procediamo con ordine.

Il Samsung Galaxy Watch7 può essere acquistato con uno sconto del 33%: comprandolo adesso lo paghi 246,40 euro anziché 369,00 euro. Il risparmio è decisamente interessante: ti costa oltre 120 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, il Samsung Galaxy Watch7 costa 49,28 euro al mese per 5 mesi.

Samsung Galaxy Watch7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di una cassa tonda da 46 millimetri, il Galaxy Watch7 monta un display SuperAMOLED da 1,5 pollici e risoluzione 480×480 pixel. Un pannello di altissima qualità, grazie al quale potrai utilizzare il tuo smartwatch anche se esposto alla luce diretta del sole.

Il sensore BioActive, da sempre esclusiva dei dispositivi indossabili del colosso sudcoreano, riunisce al suo interno tutti quei sensori utilizzati per monitorare lo stato di salute e l’attività fisica svolta quotidianamente. Grazie a questo sensore, ad esempio, potrai conoscere istantaneamente la frequenza cardiaca e ricevere delle notifiche in caso vengano rilevate anomalie nel ritmo cardiaco. Allo stesso tempo aiuta a tenere traccia degli spostamenti e delle sessioni di allenamento, così da permetterti di valutare in maniera corretta e precisa gli sforzi che compi durante la giornata.

Con questi dati, il Galaxy Watch7 può fornirti suggerimenti sul come migliorare gli allenamenti per ottenere risultati migliori, oppure stilare una scheda di allenamento per consentirti di ottimizzare gli sforzi e raggiungere i tuoi obiettivi in minor tempo. Insomma, un vero e proprio personal trainer da polso pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura (il Samsung Galaxy Watch7 può monitorare automaticamente decine di attività fisiche).

Ma lo smartwatch del produttore sudcoreano non si "limita" a questo. Grazie al potente processore sviluppato dagli stessi tecnici Samsung, il Galaxy Watch7 può agevolmente rimpiazzare il tuo smartphone nella stragrande maggioranza delle azioni quotidiane. Dalla lettura dei messaggi al controllo della riproduzione musicale, passando da chiamate e indicazioni stradali, lo smartwatch top di gamma in offerta su Amazon non avrà difficoltà ad assisterti nel corso della giornata.

