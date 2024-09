Samsung, questo è l'aspirapolvere da comprare oggi: costa la metà

La scopa elettrica Samsung Jet 75E Complete è in promo speciale con uno sconto del 50% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

Tutti conoscono Samsung per gli smartphone, gli smart TV e gli smartwatch, ma il colosso sudcoreano è leader anche nel settore degli elettrodomestici per la casa. Frigoriferi, forni, robot aspirapolvere e scope elettriche. E oggi vi vogliamo parlare proprio di un aspirapolvere, più precisamente del Samsung Jet 75E Complete, modello con tecnologie avanzate e disponibile da oggi in offerta a un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto eccezionale del 50% che ti fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

La scopa elettrica di Samsung è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato in questa fascia di prezzo. Motore Digital Inverter per prestazioni elevate e tecnologia ciclonica che separa la polvere dall’aria in modo da non inficiare le prestazioni del motore. Lo speciale sistema di filtraggio è in grado di trattenere il 99,999% della polvere rilasciando aria pulita e blocca anche le particelle più piccole. Grazie alla batteria con autonomia prolungata puoi pulire casa con tutta tranquillità.

Scopa elettrica Samsung Jet 75E

Samsung Jet 75E Complete in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta shock per la scopa elettrica Samsung Jet 75E Complete. Solo per oggi la trovi in offerta con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo a 298,98 euro, con un risparmio netto che supera di poco i 300 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 59,80 euro al mese (il servizio può essere attivato direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per effettuare il reso hai 30 giorni di tempo.

Scopa elettrica Samsung Jet 75E

Samsung Jet 75E Complete: le caratteristiche tecniche

Questo elettrodomestico è dotato di una potenza di aspirazione massima di 200 W. Inoltre, monta il motore Digital Inverter che ottimizza il flusso dell’aria, producendo così fino 550 W di potenza all’ingresso. Ottimo sistema di filtraggio che riesce ad aspirare fino al 99,999% della polvere, abbattendo così gli allergeni di origine animale, anche grazie alla struttura multiciclonica del sistema Jet Cyclone. Il display permette di conoscere in tempo reale il livello di aspirazione e avvisa anche in caso di problemi che non consentono il suo regolare funzionamento.

La batteria ha un’autonomia di 60 minuti, consentendo così di avere tutto il tempo per svolgere le pulizie, anche perché conserva il 70% delle prestazioni iniziali anche dopo 500 cicli. Inoltre, la stazione di ricarica 2-in-1 lo rende facilmente regolabile per adattarsi a ogni ambiente. La batteria è estraibile. Altro vantaggio è il fatto che puoi rimuoverlo senza dover staccare il tubo dal corpo della scopa, ma è sufficiente incrinarlo. Cosa molto utile per chi soffre di allergie.

Scopa elettrica Samsung Jet 75E