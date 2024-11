Samsung, questo aspirapolvere a prezzo stracciato: è l’affare del giorno

La scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet è in promo con uno sconto del 53% e risparmi più di 200 euro. Ottima potenza di aspirazione e spazzola pensata per i peli degli animali.

Samsung non è solamente smartphone, smartwatch e smart TV: il colosso sudcoreano ha da sempre differenziato il proprio mercato e da anni lancia sul mercato anche elettrodomestici molto interessanti. Uno dei settori dove è più attiva è quello della pulizia: robot, scope elettriche e qualsiasi accessorio possa semplificare la vita quotidiana. Oggi ti parliamo proprio di uno di questi prodotti e in particolare della scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet.

La particolarità è l’offerta disponibile su Amazon: lo sconto del 53% permette di approfittare di una delle migliori promo del giorno e risparmi ben 270 euro sul prezzo consigliato. Un’occasione unica per un aspirapolvere senza filo a cui non manca nulla: grande potenza di aspirazione, autonomia prolungata e soprattutto tanti accessori utili, tra cui una spazzola dedicata appositamente nel raccogliere i peli degli animali. Insomma, un’occasione unica da non farsi scappare.

Samsung Jet 65 Pet

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung Jet 65 Pet: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi la scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet in promo a un prezzo di 210,86 euro al mese con uno sconto del 53% su quello di listino. La paghi molto della metà e risparmi ben 230 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. La puoi testare con tutta calma e poi eventualmente decidere di effettuare il reso, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico per la casa.

Samsung Jet 65 Pet

Samsung Jet 65 Pet: le caratteristiche tecniche

Samsung Jet 65 Pet è dotata di una potenza di 150W grazie al motore Digital Inverter, il quale fa in modo che possa rimuovere agevolmente anche capelli e peli di animali. Non a caso, il nome del prodotto riporta anche il termine "pet", in inglese "animale domestico". Non solo: il sistema Jet Cyclone si basa su 9 vortici con 27 punti di ingresso, il che fa sì che l’aria segua una traiettoria ottimizzata che minimizza la dispersione della potenza di aspirazione.

La batteria garantisce fino a 40 minuti di autonomia, per una pulizia completa. Molto comoda anche da caricare, vanta una stazione di ricarica 2-in-1: puoi decidere di fissare il caricabatterie a parete oppure lasciarlo libero per rimuovere la batteria e ricaricarla ovunque tu voglia. Essendo privo di fili, non sarai limitato da un cavo negli spostamenti. Dotata di un efficacissimo filtro multistrato per polveri ultra-fini, in grado di trattenere la polvere, gli allergeni e le particelle più piccole, ideale per chi soffre di allergie.

Facile da pulire, le sue parti si smontano facilmente, compreso l’intero contenitore da 0,8 litri. Per rimuoverlo basta un semplice click senza dover staccare il tubo dal corpo della scopa. Cinque accessori inclusi, tra cui tre tipi di spazzole diverse, una lancia per la polvere allungabile e un porta accessori per una modalità self standing. Infine, se sei interessato anche al design di un elettrodomestico, apprezzerai sicuramente il colore Black Chrometal.

Samsung Jet 65 Pet