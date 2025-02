Samsung, il prezzo dell'aspirapolvere top crolla: costa meno della metà

Se c’è un elettrodomestico che negli ultimi anni ha beneficiato del progresso tecnologico, è sicuramente la scopa elettrica. I vecchi aspirapolvere con il sacco e il filo sono stati sostituiti da scope elettriche a batteria molto più leggere e maneggevoli. Con una sola carica puoi pulire tutta l’abitazione ed arrivare anche negli angoli che fino a pochi anni fa ero costretto a pulire utilizzando la vecchia e cara scopa di saggina. In questo settore si è gettata anche Samsung che negli ultimi anni ha lanciato aspirapolvere che rispondono alla propria filosofia: prodotti con tecnologie avanzate e veramente utili nella vita di tutti i giorni.

A questa descrizione risponde perfettamente l’aspirapolvere Samsung Jet 65 Pet che da oggi trovi anche in offerta con uno sconto eccellente del 55% che fa crollare il prezzo. Lo paghi meno della metà e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Un’offerta straordinaria per una scopa elettrica dotata di una grande potenza di aspirazione e che è perfetta anche per coloro che hanno un animale domestico in casa. A questo prezzo è uno dei migliori affari del giorno di Amazon. Lasciarselo scappare sarebbe un grandissimo errore.

Scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo della scopa elettrica di Samsung crolla e diventa una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a 201,20 euro. La paghi meno della metà e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La scopa elettrica è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni di tempo da quando la ricevi a casa.

Samsung Jet 65 Pet: le caratteristiche tecniche

Una scopa elettrica in grado di sorprendervi fin dall’apertura della confezione. L’aspirapolvere Samsung Jet 65 Pet, infatti, è dotato di ben 6 accessori tra cui la spazzola Jet Fit, la spazzola Pet Mini, la mini spazzola per le fessure, la lancia allungabile, una batteria e il supporto per la ricarica 2 in 1. Una confezione ricca che, come si può capire, la rende ideale anche (e soprattutto) per chi ha un animale in casa: utilizzando l’apposita spazzola raccogli facilmente tutti i peli e le briciole che lasciano gironzolando per casa.

Il motore Digital Inverter assicura una grande potenza di aspirazione e la spazzola "base" si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Il design aerodinamico, invece, ottimizza il flusso d’aria che, supportato dal filtraggio multiciclonico, trattiene anche le particelle più piccole. Il sistema di filtraggio multistrato è efficace al 99,999%: trattine la polvere ed emette solamente aria pulita.

Ottima anche la batteria che, con un utilizzo normale, assicura un’autonomia fino a 40 minuti (impostando la velocità massima, la durata ne risente). Il contenitore della polvere può essere svuotato facilmente e lo puoi anche lavare per un’igiene impeccabile. Insomma, una scopa elettrica top di gamma, a un prezzo mai visto prima.

