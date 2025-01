Samsung, questo aspirapolvere costa pochissimo: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Tutti conosciamo Samsung per gli smartphone, gli smartwatch e gli smart TV, ma il produttore sudcoreano è uno dei punti di riferimento anche per quanto riguarda gli elettrodomestici per la casa. Dalle lavatrici, alle asciugatrici, fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia domestica, Samsung ha un prodotto per ogni tua esigenza. E oggi ti parliamo proprio di uno di uno di questi elettrodomestici e più precisamente della scopa elettrica Samsung Jet 60 Turbo. Modello senza fili e con un motore potente in grado di aspirare tutto lo sporco che si deposita sul pavimento. Merito anche del filtro che trattiene fino al 99,999% delle micro polveri che si annidano nella tua abitazioni, tra cui gli allergeni e le particelle più piccole come polline e muffa.

Aspirapolvere molto interessante che da oggi diventa anche un vero best-seller. Il merito è della promo disponibile su Amazon che la sconta di ben il 36% e fa scendere il prezzo al minimo storico, con un risparmio netto superiore ai 100 euro. Trovare un’altra scopa elettrica che assicuri le stesse caratteristiche a un prezzo così basso non è semplice. Il tutto con l’affidabilità e la qualità produttiva che solo Samsung che ti può offrire. Non farti sfuggire questo affare e approfitta subito del minimo storico.

Samsung Jet 60 Turbo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo da non farsi sfuggire per nessun motivo. Da oggi trovi la scopa elettrica Samsung Jet 60 Turbo in promo a un prezzo di 182,20 euro grazie allo sconto del 36%. Per questo aspirapolvere si tratta del minimo storico e il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Ricevi l’aspirapolvere a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Un tempo sufficiente per scoprire tutte le ottime funzionalità del Samsung Jet 60 Turbo.

Samsugn Jet 60 Turno: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 60 Turbo monta il potente motore digital inverter, capace di generare una potenza in entrata fino a 410W, mentre la forza aspirante arriva fino a 150W. Preservando la stessa efficacia sia su tappeti delicati sia sui pavimenti duri. A garantire l’efficace dell’aspirazione è anche la struttura multi-ciclone ad alta efficienza del Jet Cyclone. Come funziona? Grazie a un percorso ottimale dell’aria viene ridotto l’attrito, mentre 9 cicloni a 27 ingressi riducono al contempo la perdita di aspirazione. In questo modo, l’aspirapolvere cattura senza problemi anche le polveri fini, quelle più dannose per la salute poiché si depositano nei polmoni.

Al fine di rendere l’aria di casa più salubre possibile, è presente anche un sistema di filtraggio multistrato, in grado di catturare fino al 99,999% di particelle di polveri e riduce gli allergeni. Presente una batteria da 2000mAh, con un’autonomia di 40 minuti. Tuttavia, grazie alla presenza di una batteria di ricambio, è possibile facilmente cambiarla e inserire quella carica. Così da raddoppiare i tempi di pulizia per quasi un’ora e mezza. Presente un serbatoio da 0,8L che si estrae facilmente ed è lavabile al 100%. Molto leggero, puoi anche sollevarlo per pulire le parti alte della casa, sfruttando l’asta allungabile.

