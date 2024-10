Samsung, questo è l'aspirapolvere da comprare oggi: costa meno della metà

Samsung non è solamente smartphone. smartwatch e smart TV. Il produttore sudcoreano è diventato un punto di riferimento anche tra gli elettrodomestici. Forni, frigoriferi, lavatrici, robot aspirapolvere e scope elettriche: un set completo di prodotti per tutte le esigenze. E oggi su Amazon troviamo in offerta proprio uno di questi elettrodomestici: l’aspirapolvere Samsung Jet 65 Pet, modello top di gamma disponibile con uno sconto esagerato del 53% che fa crollare il prezzo e ti fa approfittare del minimo storico.

Un prezzo mai visto prima per una scopa elettrica dotata di funzionalità e caratteristiche avanzate. A partire dal motore Digital Inverter che assicura una grande potenza di aspirazione e alla tecnologia Jet Cyclone che separa l’aria dalla polvere in modo da mantenere l’aspirapolvere sempre efficiente. Nella scatola trovi anche diversi accessori che ne potenziano l’uso: aspiri anche la polvere che si annida sotto i mobili e negli angoli più nascosti. Inoltre, come si intuisce dal nome, la spazzola è adatta anche a raccogliere i peli degli animali. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Samsung Jet 65 Pet

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung Jet 65 Pet: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta speciale che dura pochissimi giorni. L’aspirapolvere Samsung Jet 65 Pet è disponibile a un prezzo di 209,04 euro, con uno sconto del 53% che te la fa pagare meno della metà. Il risparmio netto è di 240 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’aspirapolvere viene spedita nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da provarla a lungo. Ma difficilmente ne resterai deluso.

Samsung Jet 65 Pet

Samsung Jet 65 Pet: le caratteristiche tecniche

Con un prezzo così vantaggioso, la scopa elettrica Samsung Jet 65 Pet è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Permette di pulire casa in poco tempo e con ottimi risultati. Il merito è dell’ottimo motore Digital Inverter con una potenza di aspirazione fino a 150 W che permette di eliminare anche gli acari che si annidano negli angoli più complicati. L’aspirapolvere di Samsung è dotato di un sistema con struttura ciclonica che separa efficacemente l’aria dalla polvere, in modo da non inficiare le capacità del motore e di assicurare sempre la massima igiene. Tutta la polvere viene raccolta nel serbatoio che puoi svuotare facilmente ogni volta che ne hai bisogno.

Il sistema di filtraggio multistrato ha un’efficacia del 99,999% e trattiene sia le particelle più grossolane, sia quelle più piccole nocive per la salute e per chi è allergico. La scopa elettrica è molto leggera e la puoi utilizzare anche per pulire i soffitti o per togliere le ragnatele. La batteria assicura un’autonomia fino a 40 minuti.

Nella confezione sono presenti anche utili accessori, come ad esempio la spazzola per raccogliere i peli degli animali che si depositano a terra o sul divano e una lancia allungabile per arrivare fin sotto ai mobili. Un’aspirapolvere multifunzione di cui non potrai fare più a meno.

Samsung Jet 65 Pet