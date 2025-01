Samsung, l'aspirapolvere a prezzo stracciato: costa meno della metà

Fonte foto: Samsung

Samsung è diventata oramai un’azienda leader non solo nel comparto tech, ma anche nel settore degli elettrodomestici. Dai forni elettrici per le cucine, al forno a microonde fino all’aspirapolvere, il produttore sudcoreano ha lanciato in Italia tantissimi modelli differenti e tutti con caratteristiche molto interessanti. Come ad esempio l’aspirapolvere Samsung Jet 85 Premium protagonista di una delle migliori offerte della giornata. La scopa elettrica, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 54% che ti fa risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino. La paghi meno della metà e approfitti del minimo storico.

La Samsung Jet 85 Premium è quanto di meglio possa offrire il mercato. Oltre ad avere una grande potenza di aspirazione, la scopa elettrica è dotata della tecnologia ciclonica che permette di aspirare velocemente la polvere che "incontra" sulla sua strada. Ottimo anche il filtro per polveri ultra-fini che trattiene fino al 99,999% della polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole. Nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono ancora più indispensabile nella vita di tutti i giorni.

Samsung Jet 85 Premium: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi la scopa elettrica Samsung Jet 85 Premium in offerta a un prezzo di 299 euro, con uno sconto del 54% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero considerevole: ben 350 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per la consegna dell’elettrodomestico devi aspettare solamente qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai un mese di tempo da quando la ricevi a casa. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, la promo potrebbe terminare molto presto.

Samsung Jet 85 Premium: le caratteristiche tecniche

La scopa elettrica Samsung Jet 85 Premium monta il potente motore HexaJet ideato al fine di ottimizzare il flusso d’aria e l’efficienza, compiendo fino a a 135.000 giri/min e generando fino a 580 W di potenza in ingresso e 210 W di forza aspirante. Ciò si traduce in pulizie più veloci ed efficienti. Il colosso sudcoreano ha progettato un sistema interno chiamato Jet Cyclone in modo che l’aria segua un percorso ottimale senza perdere la propria potenza di aspirazione. Importante poi la presenza di uno speciale sistema di filtraggio multistrato in grado di trattenere praticamente tutta la polvere presente sulle superfici (fino al 99,999%) e ciò risulta fondamentale per eliminare gli allergeni e rendere l’aria dell’ambiente domestico più salubre. Dunque, è altamente consigliata per chi soffre di allergie e asma.

Veniamo ora a uno degli aspetti che più preoccupa quando si acquista un elettrodomestico senza fili: l’autonomia della batteria. Bene, la buona notizia è che la batteria dura un’ora, dunque avrai tutto il tempo per completare le pulizie. Inoltre, la batteria mantiene il 70% delle prestazioni iniziali anche dopo 500 cicli. Il display posto frontalmente mostra tutti i dati principali (potenza utilizzata, residuo della batteria, problemi presenti e suggerimenti per la risoluzione). Tanti gli accessori inclusi nella confezione per svolgere ogni tipo di pulizia. Samsung ha anche ridotto il peso della scopa elettrica Jet 85 del 15%: ciò significa un peso di circa 1 chilo e mezzo e la possibilità di sollevarlo agevolmente per pulire le pareti e i punti più alti. Pertanto, è utilizzabile facilmente a prescindere da età e genere dell’utente.

Si lava facilmente, grazie al fatto che le sue componenti si smontano velocemente con un click. Il contenitore della polvere sfiora 1 litro di capienza e si svuota agevolmente senza fastidi o rischi di ispirare il contenuto. Può essere riposta in posizione salva-spazio applicando al muro la stazione di ricarica. Oppure, possiamo riporla dove vogliamo grazie alle sue dimensioni ridotte e caricarla dove più ci fa comodo.

