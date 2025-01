Samsung lancia una lavagna elettronica dotata di AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Al Bett 2025, la principale fiera europea dedicata alla tecnologia applicata al mondo dell’educazione, Samsung ha mostrato il nuovo display interattivo WAFX-P, una lavagna smart con diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate per trasformare le aule tradizionali in ambienti di apprendimento più intelligenti e collaborativi, grazie anche all’arrivo di Samsung AI Assistant.

Lavagna smart WAFX-P: scheda tecnica

La lavagna smart WAFX-P di Samsung è disponibile in tre dimensioni da 65, 75 e 86 pollici, con una luminosità di picco di 450 nit.

Al suo interno c’è un processore octa-core non meglio specificato a cui si affiancano 16 GB di RAM e 128 GB di SSD. Non manca nemmeno un’unità di elaborazione neurale (NPU) in grado di eseguire fino a 4,8 trilioni di operazioni al secondo.

Grazie a questa NPU il dispositivo permette agli utenti di accedere a Samsung AI Assistant, la suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale progettata per migliorare l’insegnamento tradizionale, portando nelle mani degli insegnati una serie di strumenti innovativi da utilizzare creare lezioni dinamiche e interattive. Tra le principali funzionalità ci sono:

Circle to Search , che permette di effettuare ricerche rapide semplicemente cerchiando un’immagine o un testo sullo schermo

, che permette di effettuare ricerche rapide semplicemente cerchiando un’immagine o un testo sullo schermo AI Summary , uno strumento in grado di generare automaticamente riassunti delle lezioni , semplificando la revisione per studenti e insegnanti

, uno strumento in grado di , semplificando la revisione per studenti e insegnanti Trascrizione in tempo reale, utile per trascrivere le parole pronunciate in testo, aiutando gli studenti a rivedere gli argomenti delle lezioni

Oltre a questo ci sono anche una fotocamera 4K integrata, microfono e altoparlanti da 20 W. Il sistema operativo è Android 15 con al suo interno diversi strumenti per la produttività e l’apprendimento come Smart Note-On, utile per gestire le funzioni di scrittura a mano e i contenuti digitali e File Converter, che semplifica la gestione dei documenti.

Oltre a questo il display interattivo WAFX-P consente anche di accedere a Google Classroom e Google Drive, semplificando ulteriormente il lavoro degli insegnanti e permettendo agli utenti di accedere facilmente a tutto il materiale didattico.

Quando arriva il display interattivo WAFX-P

Il nuovo display interattivo WAFX-P è stato mostrato in anteprima al Bett 2025 ma, per il momento, Samsung non ha ancora rivelato maggiori informazioni riguardo l’arrivo sul mercato e il prezzo di vendita di questo dispositivo che dovrebbe essere riservato agli istituti scolastici di ogni grado.

Oltre a questo, l’azienda sudcoreana ha confermato anche che continuerà a fornire tutto il supporto necessario per i display interattivi di generazione precedente della serie WAF 2024 che dovrebbero ricevere prossimamente le nuove funzioni di Samsung AI Assistant, consentendo a tutti gli istituti scolastici di accedere a questi strumenti per l’apprendimento così innovativi.