Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è protagonista di una nuova offerta Amazon, con un netto calo di prezzo che rende il pieghevole sempre più interessante. Le promozioni sono due.

La prima riguarda la versione da 256 GB che viene ora proposta al prezzo scontato di 899 euro. La seconda, invece, è dedicata alla versione da 512 GB, ora disponibile con un prezzo scontato di 1.029 euro.

Entrambi i modelli sono disponibili con caricatore ufficiale incluso in confezione e sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili, dagli utenti abilitati agli acquisti rateizzati.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Il Samsung Galaxy Z Flip 6 proposto in offerta è disponibile in varie colorazioni ed è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 6

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Flip 6

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Flip 6 comprende un display pieghevole con pannello LTPO AMOLED da 6,7 pollici, caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è spazio anche per un display esterno Super AMOLED, con diagonale di 3,4 pollici e refresh rate di 60 Hz. Questo pannello permette di utilizzare lo smartphone anche da chiuso.

A gestire il funzionamento dello smartphone di Samsung c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta per prestazioni elevate e consumi ridotti.

Il chip è supportato da 12 GB di memoria RAM. Sono disponibili vari tagli di memoria (256 GB e 512 GB) con moduli UFS 4.0 ad alta velocità. Lo storage non è espandibile.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 25 W e alla ricarica wireless da 15 W. Il comparto fotografico include due fotocamere posteriori (50 Megapixel e ultra-grandangolare da 12 Megapixel)e una anteriore da 10 Megapixel.

Il sistema operativo del Samsung Galaxy Z Flip 6 è Android 15 con altri 6 major update, la personalizzazione della One UI e le funzioni Galaxy AI. Lo smartphone ha il sensore di impronte digitali laterale e supporta il Dual SIM, con possibilità di utilizzare le eSIM. C’è la certificazione IP48.

Samsung Galaxy Z Flip 6, l’offerta di Amazon

Con la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 6 con un prezzo scontato di:

899 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 1.029 euro per la versione da 512 GB

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy Z Flip 6