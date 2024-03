Lo smart TV Samsung a prezzo stracciato: un affare da cogliere al volo

Per godere di immagini definite, colori realistici e servizi smart avanzati non è necessario spendere chissà quali cifre. E lo smart TV Samsung Serie CU8500 ne è un esempio lampante. Il TV del produttore sudcoreano sfrutta infatti tecnologie capaci di offrire un’esperienza di visione che non teme paragoni.

Un apparecchio perfetto per gli utilizzi più vari: dalla visione di film e serie TV a quella di eventi sportivi. Indipendentemente dal programma che si sceglie, la visione sarà sempre ottimale. E grazie all’offerta top di oggi, lo trovi a un prezzo a dir poco eccezionale: acquistandolo adesso risparmierai centinaia di euro. Un vero e proprio best-buy di categoria.

Lo smart TV Samsung a prezzo mai visto: lo sconto è imperdibile

L’apparecchio del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte che potrete trovare oggi su Amazon. E capire il perché non è troppo complesso. Lo smart TV Samsung Serie CU8500 può essere acquistato con uno sconto del 38% sul prezzo di listino, con un risparmio decisamente interessante. Acquistandolo oggi lo paghi 499,00 euro contro i 799,00 euro del prezzo di listino: ben 300 euro in meno.

Samsung TV UE50CU8570UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello LCD LED che ha davvero poco da invidiare a quelli OLED. Merito della tecnologia Dynamic Crystal Color, capace di assicurare un’esperienza visiva senza pari. Il livello di definizione delle immagini è elevatissimo (e qui entra in gioco anche la tecnologia Contrast Enhancer), mentre i colori sono realistici come mai prima d’ora. Lo smart TV Samsung Serie CU8500 da 50 pollici è infatti in grado di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori, per immagini di assoluto realismo.

Il processore Crystal 4K si occupa invece di ottimizzare la qualità delle immagini sia aumentandone la risoluzione (upscaling automatico alla risoluzione 4K UHD) sia modificando le impostazioni in tempo reale a seconda di ciò che si sta guardando. In questo modo si avrà la certezza di godere di un’esperienza di visione ottimale indipendentemente dal programma e in maniera del tutto automatizzata. In alternativa, si potrà optare per una delle modalità di visione messe a disposizione.

La piattaforma smart di Samsung apre poi le porte a una nuova modalità di interazione con lo stesso televisore. Non si avrà solamente la possibilità di accedere alle piattaforme di streaming più conosciute – da Netflix a Prime Video – ma potrete installare applicativi di utility e produttività. La piattaforma SmartThings, invece, trasforma il televisore in un hub della casa smart, dal quale gestire tutti i dispositivi compatibili. Con il telecomando del televisore si potranno accendere e spegnere le lampadine smart, gestire il termostato connesso e molto altro ancora.

