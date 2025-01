Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Scoperta una nuova specie di coleottero grazie alle ricerche degli entomologi italiani: il rinvenimento è avvenuto in Sicilia ed è un buon segno per la biodiversità

Fonte foto: 123RF

Nel cuore della Sicilia, è stata scoperta una nuova specie di coleottero che arricchisce il patrimonio naturale dell’isola e sottolinea l’importanza della biodiversità. Cosa sappiamo sul rinvenimento e sul valore inestimabile delle riserve naturali italiane, terreno sempre più fertile per la ricerca entomologa.

La scoperta di una nuova specie in Sicilia

Nella Grotta Ciavuli, situata nel territorio di Sant’Angelo Muxaro, è stata individuata una nuova specie di coleottero. Questo sorprendente insetto, appartenente al genere Tychobythinus della famiglia Staphylinidae, è stato battezzato Tychobythinus muxari, in onore del luogo di scoperta.

L’identificazione della nuova specie è il risultato di uno studio condotto tra il 2022 e il 2024, sotto la guida dell’entomologo Giuseppe Nicolosi, ricercatore presso l’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Verbania. Collaborando con il professore Giorgio Sabella dell’Università di Catania, il team di ricerca ha utilizzato sia campionamenti diretti sia trappole a caduta per analizzare la fauna presente nella riserva naturale di Sant’Angelo Muxaro. La scoperta verrà presto pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica, contribuendo a far conoscere questa peculiarità siciliana a livello internazionale.

La Grotta Ciavuli, parte della riserva naturale gestita da Legambiente Sicilia, è un sito di grande valore ambientale e speleologico. La riserva è stata istituita per proteggere le caratteristiche uniche del territorio e favorire la ricerca scientifica, rivelandosi un laboratorio naturale ideale per l’osservazione di specie endemiche. Proprio grazie a questa protezione e alla collaborazione tra enti locali e comunità scientifica, è stato possibile individuare la nuova specie fino ad ora sconosciuta alla scienza.

Il suo riconoscimento ufficiale è stato celebrato durante un seminario organizzato da Legambiente Sicilia il 5 gennaio scorso. Durante l’incontro, Nicolosi ha illustrato i dettagli della scoperta, sottolineando come la presenza di Tychobythinus muxari rappresenti un arricchimento significativo per la biodiversità dell’isola.

Nuove specie e conservazione ambientale

Tutte le iniziative correlate alla scoperta della nuova specie hanno offerto un’occasione per avvicinare il pubblico al tema fondamentale della conservazione ambientale. Nella stessa giornata del seminario, sono state organizzate escursioni naturalistiche e visite speleologiche nell’area del Vallone del Ponte, oltre a passeggiate in ecobike nell’agro circostante. I partecipanti hanno potuto esplorare il territorio e immergersi nella sua straordinaria ricchezza naturalistica.

La scoperta di Tychobythinus muxari s’inserisce in un contesto più ampio di studio e valorizzazione della biodiversità siciliana. L’Isola, con la sua posizione geografica e le sue condizioni climatiche tipiche, ospita un gran numero di specie endemiche che la rendono una delle aree più interessanti dal punto di vista biologico della penisola.

Tuttavia, queste ricchezze naturali sono spesso minacciate da fattori come l’urbanizzazione, l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Progetti di ricerca come quello condotto nella Grotta Ciavuli dimostrano quanto la tutela degli habitat naturali sia fondamentale per preservare preziose risorse.

La denominazione scelta per il nuovo coleottero, Tychobythinus muxari, è un omaggio al territorio che ne ha favorito la scoperta e consolida il legame tra scienza e comunità locale. Questo tipo di riconoscimento non solo celebra l’importanza scientifica della scoperta, ma contribuisce anche a rafforzare la consapevolezza della gente sul valore della biodiversità e sull’urgenza di proteggerla.

La scoperta rappresenta un ulteriore tassello nella conoscenza del patrimonio naturale della Sicilia, offrendo spunti per future ricerche e incentivando la collaborazione tra istituzioni accademiche, associazioni locali e comunità. Tychobythinus muxari non è solo un nuovo nome nel catalogo della biodiversità, ma anche un simbolo dell’impegno congiunto per esplorare, comprendere e salvaguardare il mondo naturale che ci circonda.