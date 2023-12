I set LEGO Technic più desiderati per il Natale: prezzi crollati

Fonte foto: Amazon

Dei veri e propri capolavori di ingegneria e tecnica in miniatura. I set LEGO Technic sono tra i più avanzati e complessi che il celebre colosso danese ha messo sul mercato nel corso degli ultimi anni: permettono di replicare fuoriserie, moto e mezzi da lavoro con una precisione maniacale. E grazie alle componenti mobili, sono anche perfettamente funzionanti.

Ne sono un esempio alcuni dei set disponibili oggi in offerta su Amazon con sconti che sfiorano anche il 40%. Tra Lamborghini, BMW ed elicotteri di salvataggio, avrai solo l’imbarazzo della scelta per ore e ore di divertimento. Non solo: approfittando dei ribassi garantiti dal colosso del commercio elettronico, potrai approfittarne per fantastici regali di Natale a prezzo mai visto prima. E potrai approfittare del periodo di reso esteso fino al 31 gennaio per restituirli in caso di regalo errato (o doppione) e riavere indietro tutti i soldi spesi.

LEGO Technic Lamborghini Sián caratteristiche, sconto e prezzo finale

Tra i vari set LEGO technic realizzati sinora, quello dedicato alla Lamborghini Sián è senza dubbio uno dei più ricercati e desiderati. Con i suoi 3.700 mattoncini di plastica, riproduce in maniera fedele una delle sueprcar di maggior impatto – estetico e aerodinamico – mai progettate e realizzate. La macchina da corsa ha la trasmissione sequenziale a 8 rapporti, il cofano anteriore e quello posteriore apribili, i freni a disco, i cerchi dorati e una livrea verde lime. Non solo: sotto il cofano troviamo il celebre motore V12 con pistoni mobili a simularne il funzionamento, con sospensioni anteriori e posteriori identiche all’originale.

Un vero e proprio pezzo da collezione oggi disponibile al prezzo più basso di sempre. Il set LEGO Technic Lamborghini Sián è infatti acquistabile con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Comprandolo oggi risparmi ben 165 euro sul prezzo di listino.

LEGO Technic BMW M 1000 RR caratteristiche, sconto e prezzo finale

Il set LEGO Technic BMW M 1000 RR è tra le maggiori novità per il mondo dei modellini con mattoncini in plastica. Set da collezione con tanto di targa "da esposizione", è composto da un totale di quasi 2.000 pezzi e consente di realizzare una moto precisa in ogni dettaglio. Sotto la carena con livrea originale BMW troviamo un motore a 4 pistoni, cambio a 3 rapporti e trasmissione a catena. Insomma, un modellino 1:5 estremamente fedele e tecnologico che oggi puoi comprare a un prezzo mai visto in precedenza. Lo sconto del 18% lo rende più conveniente che mai: un regalo di Natale perfetto per gli amanti del mondo delle 2 ruote.

LEGO Technic Elicottero di Salvataggio Airbus H175 caratteristiche, sconto e prezzo finale

Con i suoi 2.000 mattoncini in plastica, il set LEGO Technic Airbus H175 permette di riprodurre in scala uno degli elicotteri di recupero e salvataggio più utilizzati al mondo. Un modellino che presenta funzioni motorizzate (da un motore elettrico alimentato a batterie) come la rotazione dei rotori di testa e coda con velocità diversa, il carrello di atterraggio retrattile, e il verricello con meccanismo rotante. Non mancano poi funzioni manuali, grazie alle quali è possibile aprire la carenatura e "accedere" alla cabina di pilotaggio.

Un set da collezione (e non solo) che può essere tuo al prezzo più basso di sempre su Amazon. Grazie allo sconto del 15% risparmi infatti decine di euro sul prezzo consigliato dal colosso danese.

