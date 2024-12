LEGO, set a prezzo stracciato per Natale: quale comprare subito

Dalle auto da corsa ai cimeli da collezionisti, è possibile trovare un set per ogni gusto. Oggi ne trovi diversi in offerta su Amazon: ecco quali non farsi scappare.

Non è mai troppo presto. Anzi, a vedere il calendario potremmo dire di essere (quasi) in ritardo. Per questo, le offerte di oggi di Amazon su alcuni set LEGO potrebbero essere la giusta occasione per iniziare a spuntare qualche nome dalla lista dei regali di Natale 2o24.

Da quelli che riproducono auto da corsa a quelli dedicati agli appassionati di cinema e collezionisti, è possibile trovare un set per ogni gusto. I tre di seguito, in particolare, spiccano per caratteristiche e prezzo: gli sconti garantiti oggi da Amazon, infatti, risparmi decine di euro e fai un vero affare.

LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance: caratteristiche, sconto e prezzo Amazon

Un must have per tutti gli amanti del motorsport. Il set LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance riproduce fattezze e funzionamento della supercar tedesca. Composto da quasi 1000 mattoncini, il set è caratterizzato da componenti e dettagli identici all’originale. Dagli interni al cofano motore, i tecnici LEGO hanno collaborato con gli ingegneri Porsche per realizzare un modellino che fosse quanto più possibile simile all’auto reale.

E grazie all’app CONTROL +, sarà possibile radiocomandare il modellino. Potrai così farla sfrecciare tra le stanze e i corridoi di casa, vestendo ogni volta che vorrai i panni del pilota di auto da corsa.

Lo sconto Amazon del 20% fa scendere il prezzo al livello più basso mai fatto registrare. Comprandola oggi la paghi 135,99 euro, con un risparmio di svariate decine di euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore danese.

LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance

LEGO Star Wars casco di Darth Vader: caratteristiche, sconto e prezzo Amazon

Sistemato sulla scrivania dello studio – o della camera – non potrà che fare una bella figura. Il casco di Darth Vader è un vero e proprio cimelio da collezione dedicato agli appassionati della saga di Star Wars. Composto da oltre 800 pezzi, è alto 20 centimetri e non ha davvero nulla da invidiare all’originale. I dettagli sono curati in maniera maniacale e, mattoncino dopo mattoncino, potrai vivere l’emozione di ritrovarti catapultato nell’universo Star Wars.

Grazie allo sconto del 30%, questo pezzo da collezione in formato mattoncino ti costa davvero poco. Oggi lo paghi 55,99 euro: non è mai stato così conveniente.

LEGO Star Wars casco di Darth Vader

LEGO Technic McLaren Formula 1: caratteristiche, sconto e prezzo Amazon

Nato dalla stretta collaborazione tra i designer LEGO e gli ingegneri del team McLaren Racing, questo set LEGO Technic riproduce alla perfezione non solo le fattezze, ma anche le componenti tecniche più importanti della monoposto di Formula 1 che ha preso parte al mondiale 2022. Dal motore V6 alle sospensioni, passando per sterzo e differenziale, sarà possibile scoprire (e costruire) i segreti dell’auto guidata da Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Comprandola oggi sarà possibile approfittare di uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre: ti costa 159,90 euro.

LEGO Technic McLaren Formula 1