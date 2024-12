LEGO, set iconici a un prezzo mai visto prima: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Anche se il Natale è passato da pochissimi giorni, non è mai troppo presto per concedersi un regalo (o acquistare un regalo per qualcuno che ci sta a cuore). In maniera particolare se si è appassionati dei set LEGO Technic.

Pensati per gli appassionati di tecnologia e motori, questi set riproducono in maniera fedelissima (praticamente copie spiccicate fatte di mattoncini di plastica) mezzi di ogni tipo: dalle monoposto di Formula 1 alle supercar, passando per mezzi tecnici e veicoli di esplorazione spaziale. Non solo: dotati di parti perfettamente funzionanti, possono essere addirittura esse controllati a distanza da telecomandi o smartphone.

Oggi su Amazon ne trovi diversi a un prezzo decisamente interessante: gli sconti garantiti dal colosso del commercio elettronico ti faranno risparmiare decine e decine di euro sul tuo set preferito. E puoi anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Insomma, un affare doppiamente conveniente.

LEGO Technic McLaren Formula 1: caratteristiche, rate e prezzo finale

Progettato e realizzato gomito a gomito con i designer McLaren, questo set LEGO Technic è un vero e proprio sogno per tutti gli appassionati di Formula 1. Mattoncino dopo mattoncino, potrai riprodurre la monoposto di Formula 1 che ha preso parte al mondiale del 2022.

Sotto l’iconica livrea papaya trovano spazio il motore V6 con pistoni mobili mentre componenti come sterzo, sospensioni e differenziale sono perfettamente funzionanti. Un pezzo da collezione non solo per i tifosi della scuderia britannica (tornata quest’anno al successo nel mondiale costruttori), ma per tutti gli amanti di questo elettrizzante sport.

Grazie allo sconto del 2o% garantito da Amazon, il set LEGO Technic McLaren Formula 1 è al minimo storico. Comprandolo adesso lo paghi 159,90 euro, ben 40 euro in meno rispetto al prezzo originario. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento rateale a tasso 0: il set McLaren Formula 1 costa 32 euro al mese per cinque mesi.

LEGO Technic McLaren Formula 1

LEGO Technic Rover Lunare NASA: caratteristiche, rate e prezzo finale

Parti all’esplorazione dello spazio con il set LEGO Technic Rover Lunare. Ispirato ai mezzi NASA che hanno poggiato "ruota" sulla superficie del nostro satellite, questo set si compone di quasi 2.000 pezzi: una vera e propria sfida anche per gli appassionati più esperti.

Una volta montato, però, si potrà ammirare in tutta la sua bellezza e perfezione il rover spedito nello spazio nell’ambito della missione Apollo 17. A bordo, oltre alla strumentazione perfettamente riprodotta, troviamo anche il modulo batteria, i vari sistemi di comunicazione, gli elementi di raffreddamento e riscaldamento e vari strumenti per esperiementi scientifici.

Lo sconto del 21% garantito da Amazon permette di risparmiare quasi 50 euro rispetto al listino: lo paghi 174 euro anziché 219,99 euro. E se hai Amazon Prime puoi scegliere di pagare in cinque rate mensili senza interessi e senza alcuna spesa di istruttoria (34,91 euro al mese per cinque mesi).

LEGO Technic Rover Lunare NASA

LEGO Technic Rover esplorazione marziana: caratteristiche, rate e prezzo finale

Restiamo nel sistema solare, ma spostiamoci ancora di più dalla terra. Con questo altro rover spaziale potrai infatti esplorare le distese marziane, con tanto di robot e altri accessori per ricerche scientifiche da svolgere sul suolo marziano. Non manca poi la gru che permette di recuperare i campioni di terreno scavati dal robot e portarli a bordo, dove l’equipaggio potrà compiere ricerche ed esperimenti necessari per stabilire la prima colonia umana sul Pianeta Rosso.

Il rover, ispirato a progetti e rendering diffusi dalla NASA, è perfetto per stimolare la fantasia di sognatori spaziali di ogni età. Composto da 1.600 mattoncini di plastica, è un vero e proprio pezzo da collezione per tutti gli appassionati di viaggi interplanetari.

Il set Technic esplorazione marziana è disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 21% al minimo storico: lo paghi 119,00 euro e risparmi oltre 30 euro rispetto al listino. Anche in questo caso, gli iscritti a Prime possono scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. In questo modo, il modellino costa 23,80 euro al mese per cinque mesi.

LEGO Technic Rover Lunare NASA