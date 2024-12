Amazon, i migliori regali dell'ultimo minuto: sconti fino al 70%

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Siamo arrivati al rush finale: manca sempre meno al Natale e bisogna correre per acquistare gli ultimi regali. Se non si ha abbastanza tempo per andare in giro per negozi, un’ottima soluzione è acquistare online e controllare se la spedizione è garantita entro Natale. Sotto questo punto di vista Amazon è una garanzia: grazie al nuovo evento "Offerte dell’ultimo minuto" trovi migliaia di prodotti in promo e con consegna assicurata entro il 25 dicembre. Inoltre, il periodo per il reso gratuito è prolungato fino al 15 o al 31 gennaio 2025 (varia in base al prodotto) e hai tutto il tempo necessario per restituirlo nel caso in cui non vada bene.

Tra le offerte dell’ultimo minuto di Amazon trovi veramente di tutto. Ci sono i classici smartphone con sconti che superano addirittura il 50% per alcuni modelli (e tra i telefoni in promo c’è anche l’iPhone 16), gli smartwatch diventati in questi ultimi anni sempre più richiesti e desiderati, gli elettrodomestici per la casa come friggitrici ad aria e robot aspirapolvere e anche utili accessori che paghi poco ma che sono sempre ben accetti. Inoltre, nella nostra guida all’acquisto trovi anche alcuni set Lego in offerta al minimo storico e che faranno felice chi li riceverà. Affrettati, il tempo oramai sta per scadere e manca solamente una settimana al Natale.

LE OFFERTE DELL’ULTIMO MINUTO DI AMAZON

iPhone

L’iPhone merita un paragrafo ad hoc. I motivi sono principalmente due: è lo smartphone più richiesto per Natale e su Amazon troviamo in offerta diversi modelli e non solamente l’ultima versione. Andiamo per gradi e partiamo proprio dall’iPhone 16.

L’ultima versione dello smartphone di Apple è disponibile su Amazon al minimo storico e a un prezzo inferiore anche a quello del Black Friday. La versione da 128 gigabyte è in offerta a un prezzo di 831,99 euro con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Il risparmio sfiora i 150 euro e lo fa diventare un vero best-buy. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 166,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata e puoi scegliere tra differenti colorazioni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Quali sono le novità principali di questo nuovo modello? Un comparto fotografico rinnovato con una nuova fotocamera principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2x; un nuovo tasto sulla cornice laterale con il quale poter controllare il comparto fotografico; il nuovo processore A18 progettato per supportare strumenti e funzioni sviluppate con l’intelligenza artificiale.

iPhone 16

Se vuoi ancora un po’ più di potenza e un comparto fotografico con tre sensori posteriori, trovi in promo su Amazon l’iPhone 16 Pro con 256 gigabyte di memoria interna. È disponibile in promo a un prezzo di 1299 euro con uno sconto di 70 euro su quello di listino. Anche in questo caso lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

iPhone 16 Pro

Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma desidera regalare uno smartphone Apple, ci sono altri due modelli in offerta: l’iPhone 14 e l’iPhone 13. L’iPhone 14 è disponibile a un prezzo di 649 euro con uno sconto del 15%, mentre l’iPhone 13 lo trovi a un prezzo di 499 euro con uno sconto del 21%. Si tratta di ottime offerte, rese ancora più speciali dal pagamento in 5 rate a tasso zero. Occasioni uniche per risparmiare centinaia di euro.

iPhone 14

iPhone 13

Smartphone

Abbiamo iniziato con tutte le versioni dell’iPhone disponibili in offerta su Amazon e continuiamo con tutti gli altri smartphone che troviamo in promo sul sito di e-commerce. I modelli in offerta sono veramente tanti e occupano tutte le varie fasce di prezzo. Si va da uno dei migliori telefoni lanciati sul mercato in questo 2024 (il Galaxy S24 Ultra) che trovi con un ottimo sconto che fa risparmiare centinaia di euro, fino al Redmi Note 13, smartphone lowcost disponibile al minimo storico e che paghi meno di 200 euro. Nel mezzo tanti modelli che puntano sull’ottimo rapporto qualità-prezzo, come ad esempio l’Honor 90, telefono che trovi con uno sconto di addirittura il 51% (lo paghi meno della metà). Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo inserito anche il Motorola RAZR 50 Ultra, smartphone pieghevole che trovi con uno sconto che supera i 450 euro. Come già detto, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e per alcuni modelli hai anche la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero.

Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 9

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

realme GT 7 Pro

Honor 90

Moto G85

Moto edge 50 Fusion

Galaxy A25

Redmi Note 13

Motorola RAZR 50 Ultra

Smartwatch

Tra i migliori regali tech di Natale c’è sicuramente lo smartwatch. In questi ultimi anni gli orologi intelligenti hanno conquistato sempre di più il cuore degli utenti anche grazie alle tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Con gli smartwatch oramai puoi tenere sotto controllo le principali informazioni dedicate alla salute e al benessere. Ma non solo, puoi monitorare anche le prestazioni fisiche e gli allenamenti. Anche tra gli smartwatch, i modelli Apple sono tra i più desiderati e fortunatamente ne troviamo alcuni in offerta su Amazon al minimo storico. Come ad esempio l’Apple Watch Series 10 disponibile al minimo storico con uno sconto che supera i 50 euro, oppure l’Apple Watch SE di seconda generazione che trovi con uno sconto del 23% a meno di 200 euro (minimo storico). Due ottime occasioni da non farsi scappare, anche grazie alla possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero.

Non mancano le alternative all’orologio smart di Apple. Una delle aziende più attive nel settore è Samsung che in questi ultimi anni ha lanciato diversi modelli interessanti. Su Amazon sempre in offerta troviamo ad esempio il Galaxy Watch7, il Galaxy Watch6 Classic e anche il Galaxy Watch FE, versione economica uscita quest’anno. Per chi, invece, ama le avventure all’aperto ci sono in promo alcuni orologi smart della Garmin. Il brand statunitense si è specializzato nella produzione di smartwatch super resistenti e con una batteria infinita. A voi la scelta!

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE di seconda generazione

Galaxy Watch7

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch FE

Garmin fenix E

Garmin epix Pro di seconda generazione

TicWatch Pro 5

Huawei Watch GT 4

Amazfit Bip 5

Set Lego

Se c’è un’idea regalo che rende felici sia i grandi che i piccoli è sicuramente il set Lego. I "mattoncini" sono diventati uno dei regali più apprezzati e acquistati, anche grazie ai tantissimi set disponibili sul mercato. Se sei alla ricerca di un kit Lego che abbia anche un’anima tech, puoi scegliere uno dei tanti Lego Technic lanciati negli ultimi anni dall’azienda danese. Si tratta di kit che riproducono fedelmente alcuni dei modelli di auto e veicoli più iconici. Noi ne abbiamo selezionati un paio tra quelli disponibili in offerta su Amazon. Si va dalla Ferrari Daytona SP3, un modello che non può mancare nella collezione di un appassionato, fino alla Lamborghini Sián FKP 37. Tutti i modelli sono riprodotto fedelmente in ogni loro componente.

Oltre ai Lego Technic, trovi anche alcuni set dedicati alle saghe cinematografiche più amate, come Star Wars e il Signore degli Anelli, e altri set della serie Lego Architecture che riproducono alcune delle attrazioni più belle al mondo.

Lego Technic Ferrari Daytona SP3

Lego Technic Porsche GT4 e-Performance

LEGO Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line

LEGO Technic Ford GT 2022

LEGO Technic McLaren Formula 1

LEGO Technic McLaren P1

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37

Lego Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone

LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer

LEGO Star Wars Onyx Cinder

LEGO Star Wars TIE Interceptor

Lego Architecture Londra

Lego Architecture Piramide di Giza

Lego Architecture Notre-Dame de Paris

Friggitrice ad aria

Se smartphone e smartwatch non fanno al caso vostro, un’altra ottima idea regalo per Natale riguarda un elettrodomestico per la cucina che in poco tempo è diventato un vero best-seller: la friggitrice ad aria. La regina incontrastata della cucina è anche uno dei prodotti più desiderati a Natale e il motivo è molto semplice: permette di cucinare tantissimi cibi differenti in poco tempo. Inoltre, il prezzo è veramente alla portata di tutti: spendendo poche decine di euro acquisti un dispositivo multifunzione che ti permette di cucinare un po’ di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alle verdure grigliate. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei modelli che trovi in promo su Amazon e con sconti che superano anche il 60%. Approfittane subito e riceverai la friggitrice ad aria entro il 25 dicembre.

Haier Friggitrice ad aria I-Master

Friggitrice Cecofry Advance Precision

Friggitrice Philips Serie 3000 XL

Friggitrice Cecofry Bombastik 6000 Full

Ariete Fryer Compact

Friggitrice ad aria Princess

Friggitrice ad aria Cosori

Moulinex Easy Fry Max

Robot aspirapolvere

Se il budget a disposizione per il regalo di Natale è un po’ più cospicuo, si può pensare anche di acquistare un robot aspirapolvere. Insieme alla friggitrice ad aria è l’elettrodomestico più amato dalle famiglie italiane e fornisce un grande aiuto nella pulizia quotidiana della casa. Oramai sul mercato se ne trovano a decine di modelli, tutti con caratteristiche uniche e con un prezzo che copre tutte le principali fasce di prezzo. Si va da modelli che costano anche meno di 100 euro fino a quelli che sfiorano i 1.000 euro e che sono dotati di tecnologie e funzioni veramente uniche. Inoltre, tutti i modelli più recenti non sono solamente dei robot che aspirano la polvere, ma sono anche in grado di lavare e asciugare il pavimento e sono dotati della stazione per lo svuotamento automatico. Ecco le promo migliori che trovi su Amazon.

Robot aspirapolvere LEFANT

iRobot Roomba Combo Essential

roborock Q8 Max

NARWAL Freo X Plus

ECOVACS DEEBOT N20 Plus

ECOVACS T30S COMBO COMPLETE

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI

ECOVACS X30 Ultra

Dispositivi Amazon

Tra le offerte dell’ultimo minuto di Amazon non potevano di certo mancare i prodotti a marchio Amazon. E infatti ne troviamo tantissimi con sconti che superano anche il 60% e prezzi simili a quelli del Black Friday. Questo fa capire la bontà di alcune promo e del fatto che devi approfittarne subito.

Alcuni dispositivi come il Fire TV Stick sono perfetti per essere regalati a Natale. Hanno un prezzo alla portata (costano poche decine di euro), sono facili da installare e soprattutto sono molto utili. In offerta su Amazon trovi tre modelli: il Fire TV Stick 4K (sconto del 44%), il Fire TV Stick 4K Max (sconto del 35%) e il Fire TV Stick "normale" (sconto del 31%).

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Restando sempre tra i dispositivi a marchio Amazon, una validissima alternativa è lo smart speaker Echo. Presente oramai nelle abitazioni di tantissime famiglie, lo smart speaker Echo è la base per rendere smart la tua abitazione. In offerta è disponibile sia l’Echo Dot sia l’Echo Pop, la versione più economica e compatta. Per chi, invece, vuole puntare su un regalo un po’ più originale, c’è in offerta il nuovo Echo Spot, la sveglia smart di Amazon con Alexa integrata.

Echo Dot

Echo Pop

Echo Spot

Per gli amanti della lettura, invece, c’è in offerta sia il nuovo Amazon Kindle sia il Kindle Scribe, il lettore e-book che all’occorrenza può trasformarsi in un taccuino digitale. Per entrambi i modelli hai la possibilità anche di pagarli in 5 rate a tasso zero.

Amazon Kindle

Kindle Scribe