I set Lego da regalare a Natale: sconti mai visti prima

Disponibili su Amazon a un prezzo eccezionale, faranno la felicità degli amanti del genere. Ecco i set Lego da non farsi scappare per nessun motivo.

Natale è sempre più vicino e bisogna accelerare con gli ultimi regali da fare. Se non avete nessunissima idea su cosa regalare ad amici, parenti e partner, in questa guida all’acquisto troverai idee utili e originali. Infatti, abbiamo raccolto tutte le migliori promo che puoi trovare su Amazon sui set Lego. In questi ultimi anni i "mattoncini" sono diventati uno dei regali più desiderati e apprezzati per Natale. Si va dai classici set Lego dedicati alle attrazioni turistiche o ai personaggi di film e serie TV, fino ai Lego Technic che riproducono auto e veicoli che hanno fatto la storia. Riprodotti fedelmente e che sono bellissimi da esporre nella propria abitazione.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato i migliori set Lego disponibili su Amazon con sconti che fanno scendere il prezzo al minimo storico. E per alcuni modelli hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Inoltre, per pochissimi giorni c’è anche una promo imperdibile: acquistando due set Lego tra alcuni scelti da Amazon, ottieni uno sconto aggiuntivo del 30%. Un’occasione veramente unica da non farsi sfuggire: la promo dura solamente pochissimi giorni. Per scoprire quali sono i set Lego protagonisti di questa promo, basta cliccare sul link qui in basso.

I set Lego Technic Ferrari

Partiamo immediatamente con due set LEGO tra i più amati dai collezionisti italiani e che hanno come protagonisti due bolidi Ferrari.

Il primo è il Lego Technic Ferrari Daytona SP3 che riproduce fedelmente la super car di Maranello. Un modello iconico composto da più di 3500 mattoncini e che ricrea la vettura in una scala 1:8. Lego ha ricostruito tutte le componenti più importanti della vettura, compresa l’apertura delle porte a farfalla, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 marce, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori. Realizzato in collaborazione con Ferrari, è una bellissimo da esporre e da costruire mattoncini dopo mattoncini. Su Amazon lo trovi in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo a 418,49 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 83,70 euro al mese.

Lego Technic Ferrari Daytona SP3

Se vuoi spendere molto meno c’è in offerta anche il set Lego Speed Champions Ferrari 512 M. Adatto soprattutto ai più piccoli, è un modello molto più semplice da costruire, ma sempre di un grande fascino. Nella confezione è disponibile la Ferrari 512 M e una minifigura che riproduce un pilota Ferrari. Su Amazon è disponibile a soli 23 euro e fai un super acquisto.

Lego Speed Champions Ferrari 512 M

Lego Technic Porsche GT4 e-Performance

Altro bellissimo set da regalare per Natale è il Lego Technic Porsche GT4 e-Performance che trovi su Amazon con uno sconto del 20% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo a soli 119 euro. Si tratta del minimo storico e lo sconto totale è del 30%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Modellino che riproduce perfettamente il bolide della Porsche e che puoi anche radiocomandare. Questo lo rende ideale sia per i più grandi, ma anche per i ragazzi che vogliono divertirsi. Sterza, va in avanti e indietro, proprio come fosse un’auto reale. Viene alimentata da una batteria che puoi ricaricare senza troppi problemi.

Lego Technic Porsche GT4 e-Performance

LEGO Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line

La Classe G di Mercedes-Benz è uno dei fuoristrada più iconici e che ha da poco compiuto i 45 anni. Con questo set LEGO Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line si celebra l’auto e dà la possibilità ai collezionisti di aggiungere un altro pezzo iconico. Composto da quasi 3000 mattoncini, riproduce fedelmente una delle versioni più iconiche, compreso il motore a 6 cilindri, il cambio e 2 blocchi del differenziale. Ci sono anche tanti accessori come la scaletta, la ruota di scorta e il portapacchi. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 212,49 euro al prezzo più basso di sempre.

LEGO Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line

LEGO Technic Ford GT 2022

Per gli amanti delle super car è disponibile anche il set LEGO Technic Ford GT 2022. Il kit replica fedelmente l’auto da corsa con dettagli ispirati alla vera super car, come ad esempio il motore V6 con pistoni mobili, le sospensioni indipendenti e lo sterzo frontale. Un’ottima idea regalo per Natale e anche economica: su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 95,90 euro grazie allo sconto del 20%. Non è un caso che in questo ultime mese è uno dei set Lego più acquistati e regalati.

LEGO Technic Ford GT 2022

Set Lego McLaren

Non solo Ferrari. Per gli appassionati della Formula 1 sono disponibili anche dei set Lego Technic che riproducono le vetture della casa di Woking. La McLaren è una delle Scuderie storiche della Formula 1 e in questo 2024 è tornata anche alla vittoria con il titolo mondiale costruttori. E tra i set in offerta c’è anche la monoposto della Formula 1. Disponibile con uno sconto del 20% e lo paghi 159,90 euro. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

LEGO Technic McLaren Formula 1

Una validissima alternativa è questo set Lego che riproduce fedelmente la McLaren P1, una hyper car in scala 1:8 bellissima da vedere e da costruire. Realizzata alla perfezione in ogni dettaglio, a partire dal motore V8 a pistoni e con un cambio a 7 marce con tamburo selettore, porte apribili e alettone posteriore regolabile. Come l’auto vera, anche la versione Lego presenta un numero di serie univoco che ti permette di accedere a contenuti online esclusivi. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 427,49 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

LEGO Technic McLaren P1

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37

La maestria italiana per le hyper car si fonde con l’unicità Lego. Ecco un altro set che non può mancare nella guida all’acquisto per Natale. Parliamo del LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 che riproduce una delle vetture più iconiche dell’azienda di Sant’Agata Bolognese. La Lamborghini Sián FKP 37 è riprodotta in scala 1:8 ed è ricca di dettagli, a partire dalla trasmissione sequenziale a 8 rapporto e dal cofano anteriore e posteriore apribili. Freni a disco con cerchi dorati e livrea verde lime che rispecchia in ogni angolo. Ricostruito alla perfezione anche il motoro V12 con pistoni mobili e lo spoiler posteriore. Un set Lego che non può mancare alla tua collezione. Da oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 412,99 euro e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37

Lego Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone

Cambiamo registro e passiamo a un set Lego dedicato al mondo del Signore degli Anelli. In offerta esclusiva su Amazon è disponibile il set che riproduce l’arrivo della Compagnia dell’Anello a Gran Burrone nella Terra di Mezzo, per partecipare al Concilio di Elrond. Un kit che riproduce fedelmente ogni singolo edificio ed è dotato anche di 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui i personaggi di Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio. Perfetto per gli appassionati del Signore degli Anelli, è disponibile in offerta su Amazon a 429,99 euro, con uno sconto che ti fa risparmiare decine e decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Lego Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone

Lego Star Wars

Continuiamo con le saghe che hanno scritto la storia del cinema. Per gli amanti della saga di Star Wars sono disponibili in offerta diversi set Lego molto interessanti. Li abbiamo raccolti in basso e sono disponibili tutti in offerta al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. I tre kit che abbiamo scelto riproducono l’Imperial Star Destroyer (con 7 minifigure che riproducono i personaggi di Star Wars), l’astronave Onyx Cinder (con 5 personaggi Lego Str Wars) e il TIE Interceptor (dotato di targa informativa e di un mattoncino che celebra il venticinquesimo anniversario della saga).

LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer

LEGO Star Wars Onyx Cinder

LEGO Star Wars TIE Interceptor

Lego Architecture

Chiudiamo questa nostra guida all’acquisto con i set Lego Architecture che riproducono fedelmente alcuni dei monumenti e dei luoghi più belli del mondo. Si va dalla cattedrale di Notre-Dame di Parigi, fino a un kit che replica uno degli skyline più belli di Londra con la ruota panoramica London Yee, il Big Ben e Tower Bridge. Tra i set che abbiamo scelto c’è anche quello dedicato alla Piramide di Giza che cerca di riprodurre fedelmente la piramide ai tempi degli antichi egizi. Perfetti da regalare per Natale grazie alla spedizione garantita entro il 25 dicembre e la possibilità di dilazionare il prezzo a rate. Un’occasione da non farsi scappare.

Lego Architecture Londra

Lego Architecture Piramide di Giza

Lego Architecture Notre-Dame de Paris