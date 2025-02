LEGO Technic, i set più desiderati a prezzo stracciato: oggi ti costano pochissimo

Fonte foto: Amazon

Non solo per bambini. Se fino a non molto tempo fa si pensava che le LEGO potessero essere apprezzate solo dai piccoli di casa, oggi la situazione è completamente ribaltata. Merito anche dei set LEGO Technic, capaci di mettere alla prova anche le capacità del più abile dei costruttori.

Questi set, d’altronde, riproducono alcuni dei modelli di auto e veicoli speciali caratterizzati da un estremo realismo e parti meccaniche perfettamente funzionanti. Tra veicoli di lavoro come giganteschi Bulldozer o camion per trasporti eccezionali, supercar e auto sportive di ogni genere o velivoli, non sarà difficile trovare un set capace di mettere a dura prova le vostre capacità con i celebri mattoncini di plastica prodotti in Danimarca.

Oggi su Amazon è poi possibile acquistare tre dei set LEGO Technic più ricercati dagli appassionati a condizioni a dir poco eccezionali. Non solo sono disponibili al minimo storico grazie allo sconto top del colosso del commercio elettronico, ma avrai anche la possibilità di pagarli a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero

LEGO Technic Mercedes-Benz Classe G 500

LEGO Technic Rover Lunare NASA Missione Apollo

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

LEGO Technic Mercedes-Benz Classe G 500: caratteristiche, prezzo e rate finale

Per molti, il fuoristrada per eccellenza. Per tutti, un concentrato di tecnologia e potenza meccanica capace di stupirti tanto nello sterrato quanto sull’asfalto. La Mercedes-Benz Classe G 500 è un vero e proprio mito del mondo dell’automotive, con il suo design immediatamente riconoscibile e il suo bagaglio di soluzioni tecniche capaci di renderla un unicuum nel panorama motoristico.

Caratteristiche – estetiche e tecniche – che ritroviamo anche nel set LEGO Technic Mercedes-Benz Classe G 500, celebrativo del 45° anniversario dell’iconico fuoristrada della Stella. Composto da quasi 3.000 mattoncini, il set è un vero e proprio must have per i tantissimi fan di questa vettura. Sotto il cofano trova spazio un motore 6 cilindi con pistoni in linea, cambio funzionante e 2 blocchi del differenziale. Un comparto tecnico che ricalca le soluzioni proposte sullo stesso modello dagli ingegneri della Casa di Stoccarda.

Grazie all’offerta di oggi su Amazon, il set Technic Classe G è più conveniente che mai. Puoi acquistarlo al minimo storico con lo sconto del 25% e lo paghi solo 187 euro. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, il modellino della Classe G 500 costa 37,50 euro al mese per 5 mesi.

LEGO Technic Mercedes-Benz Classe G 500

LEGO Technic Rover Lunare Missione Apollo: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Grazie ai set Technic della Lego potrai rivivere le emozioni dei primi astronauti che hanno posato i piedi sulla Luna. Merito del set che riproduce il rover lunare NASA delle missioni Apollo. Composto da 2.000 mattoncini in plastica, non ha solo dettagli tecnici fedeli all’originale, ma anche strumenti scientifici utilizzati per condurre gli esperimenti sul satellite terrestre.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, fa scendere il prezzo a un livello mai prima toccato su Amazon. Il rover lunare delle missioni Apollo ti costa 156,79 euro contro i 220 euro del prezzo consigliato dal marchio danese grazie allo sconto del 29%.

LEGO Technic Rover Lunare NASA Missione Apollo

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance: caratteristiche, rate e prezzo finale

Dalla Luna ai circuiti di Formula 1 in un batter d’occhio, grazie ai set LEGO Technic. Con il modello che riproduce fattezze e soluzioni tecniche della monoposto guidata da Lewis Hamilton e George Russell nel mondiale del 2023, infatti, si potrà scendere in pista al volante di una delle auto più iconiche della competizione.

Il set LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance riproduce in scala 1:8 la vettura, con soluzioni tecniche perfettamente funzionanti. Tra i dettagli che ti stupiranno potrai trovare il differenziale e il motore a 6 cilindri con pistoni mobili, oltre all’alettone mobile ispirato al DRS della vera Mercedes monoposto F1. Sulla livrea spiccano invece gli adesivi degli sponsor.

Il prezzo, anche quello, è eccezionale. Lo sconto del 25% fa scendere il prezzo e ti fa risparmiare decine di euro: comprandolo adesso lo paghi solo 164,99 euro. Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi optare per il pagamento rateale: la paghi 33 euro al mese per cinque mesi.

LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance