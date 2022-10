Si vendono sempre meno smartphone e sempre più iPhone

Secondo i dati e le analisi condotte dalla società Canalys nel mondo quest’anno si sono venduti meno smartphone e l’unica società che ha saputo reggere il mercato è stata Apple, che è riuscita addirittura a crescere. Nel complesso, sono stati spediti nel terzo trimestre 2022, su scala globale 297,8 milioni di smartphone con un calo del 9% rispetto ai 325,6 milioni spediti nel terzo trimestre del 2021 per un totale di 27,8 milioni di telefoni in meno. Apple, invece, è stato l’unico produttore che ha registrato una crescita su base annua dell’8%.

Smartphone: chi sale e chi scende

Le vendite di dispositivi di fascia alta hanno subito meno perdite, mentre i dispositivi di fascia medio-bassa sono stati più interessanti dalla contrazione. Come spiega l’analista di Canalys, Runar Bjørhovde: "Sul fronte Android, Samsung ha rinnovato il suo portafoglio di dispositivi pieghevoli e ha incrementato notevolmente le iniziative di marketing per generare interesse e domanda per i suoi nuovi flagship. Ma è stata colpita la domanda di fascia medio-bassa rendendo difficile per i venditori emergere in un segmento competitivo. Xiaomi è riuscita a sfruttare la scala globale con una linea di prodotti rinnovata per compensare i cali nel suo mercato nazionale. Oppo e Vivo risentono ancora in modo significativo del calo del mercato cinese, ma hanno entrambi dimostrato piccoli segnali di ripresa".

Samsung, comunque, mantiene lo scettro di primo produttore al mondo di smartphone ed è rimasta in testa alla classifica nonostante abbia consegnato l’8% in meno di smartphone nel terzo trimestre 2022. In totale l’azienda coreana ha spedito in tutto ben 64,1 milioni di telefoni e significa che la quota di mercato dell’azienda è rimasta invariata al 22%.

Produttori smartphone: la classifica

Subito dopo Samsung, nella classifica dei venditori globali si posiziona Apple che ha spedito 53 milioni di iPhone con un incremento dell’8% rispetto allo stesso terzo trimestre ma dell’anno precedente e dunque l’azienda di Cupertino ora detiene il 18% del mercato globale degli smartphone.

Al terzo posto troviamo Xiaomi, che come Samsung ha subito un calo dell’8% delle spedizioni nel terzo trimestre. L’azienda ha spedito 40,5 milioni di smartphone, coprendo il 14% del mercato globale con i suoi prodotti.

Oppo si è piazzata al quarto posto, ma ha anche registrato il maggior calo delle spedizioni su base annua, pari al 22% sebbene abbia spedito 28,5 milioni di telefoni durante il trimestre coprendo una quota di mercato del 10%.

Infine al quinto posto si posiziona Vivo che ha spedito nel terzo trimestre 27,4 milioni di telefoni pari al 20% in meno rispetto all’anno scorso e occupa il 9% del mercato.