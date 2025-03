Frena il mercato dei pieghevoli, ma il 2026 sarà l'anno di Apple

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il settore degli smartphone pieghevoli sta rallentando ma, secondo gli esperti di Counterpoint Research, il 2026 sarà un anno cruciale per i futuri device in arrivo

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com

Nel 2024, il settore degli smartphone pieghevoli ha registrato una crescita del 2,9%, segnando un evidente rallentamento rispetto agli anni precedenti.

I dati in questione provengono dal report “Global Foldable Smartphone Market Forecast” pubblicato da Counterpoint Research, dove si legge che questa flessione del mercato è stata influenzata principalmente dalle difficoltà di due colossi del settore: Samsung e Oppo, che hanno registrato numeri di vendita sotto le aspettative, con un impatto significativo sulla dinamica complessiva del mercato.

Come è cambiato il settore dei foldable

Samsung, nel quarto trimestre del 2024, ha affrontato un periodo “complicato”, con spedizioni inferiori del 33% rispetto all’anno precedente. La cosa è stata attribuita a diversi fatti come tensioni politiche in alcuni mercati strategici e un rinnovato interesse per dispositivi tradizionali che, ovviamente, sono molto meno costosi.

Idem per Oppo che ha registrato un crollo del 72%, dovuto principalmente alla riduzione della produzione dei suoi modelli flip (che hanno prezzo più accessibile) che ha contribuito al rallentamento del mercato

Nonostante questo, però, ci sono altri brand che hanno registrato performance decisamente migliori. Secondo il report, Huawei, Motorola, Honor e Xiaomi hanno assistito a una crescita significativa delle spedizioni. La situazione che emerge dallo studio di Counterpoint Research è:

Motorola +253%

HONOR +106%

Xiaomi +108%

Huawei +54%

Vivo +23%

Google +13%

Questi numeri evidenziano chiaramente che è in corso un cambiamento negli equilibri del settore, con diversi nuovi attori che stanno “sgomitando” per guadagnare terreno a discapito dei grandi brand di cui sopra.

Il mercato dei pieghevoli nel 2025 e nel 2026

Secondo Counterpoint Research le previsioni per il 2025 non sono incoraggianti e al momento gli analisti hanno stimano la prima vera flessione nella storia degli smartphone foldable. Tuttavia, nonostante i numeri non proprio incoraggianti, non si tratta di un declino irreversibile ma più che altro di una “riorganizzazione strategica” in vista del prossimo anno.

E proprio il 2026 viene visto come un anno chiave per il mercato degli smartphone pieghevoli, con due fattori determinanti che potrebbero cambiare le carte in tavola: il primo è il probabile ingresso di Apple nel segmento dei foldable, con l’azienda di Cupertino che dovrebbe portare sul mercato il suo primo dispositivo del genere, attirando la propria fanbase verso questo fattore di forma.

Il secondo fattore riguarda il ritorno in auge dei modelli flip con un rinnovato interesse da parte dei consumatori dovuto anche all’evoluzione tecnologica e a un generale miglioramento delle prestazioni.

Al momento, quindi, non resta che attendere, con tutti gli occhi che sono puntati sui prossimi sviluppi di questa tecnologia che, nel giro di qualche mese, potrebbe portare nuova linfa vitale al settore degli smartphone e cambiare (di nuovo) le regole del gioco.