Smart TV LG A prezzo stracciato: a questo prezzo è un affare

Non è affatto un segreto che gli smart TV LG siano tra i migliori disponibili sul mercato. Gli apparecchi del produttore sudcoreano garantiscono infatti un’esperienza visiva e di ascolto immersiva e realistica a un prezzo solitamente inferiore a quello della concorrenza.

E gli smart TV Serie UT73 ne sono l’esempio lampante. Nonostante una scheda tecnica di tutto rispetto e una qualità visiva che non teme paragoni, gli apparecchi del produttore sudcoreano sono in grado di mostrare immagini che hanno poco da invidiare a TV di livello superiore.

L’offerta garantita oggi da Amazon sui modelli da 43 pollici e 50 pollici, poi, è di quelle che non si trovano molto spesso. Comprandoli oggi risparmi centinaia di euro e puoi pagarli a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Una promozione da cogliere al volo.

Smart TV LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistare lo smart TV LG oggi su Amazon è doppiamente conveniente. Non solo trovi il modello da 43 pollici e il modello da 50 pollici al prezzo più basso mai visto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, ma hai anche la possibilità di pagarli a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (interessi zero e nessuna spesa per l’istruttoria).

Il modello da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 42% e lo paghi 259,00 euro, con un risparmio di ben 190 euro rispetto al listino. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, lo smart TV LG Seri UT73 da 43 pollici costa 51,80 euro al mese per 5 mesi.

Il modello da 50 p0llici è disponibile con uno sconto del 24% e ti costa 380 euro. Rispetto al prezzo originario, il risparmio è superiore ai 110 euro: un prezzo che non si trova spesso sulla piattaforma di commercio elettronico. Volendo, è possibile anche pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria: in questo modo lo smart TV del produttore sudcoreano ti costa 76 euro al mese per 5 mesi.

Smart TV LG Serie UT73 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non lasciatevi ingannare dal prezzo (sia quello consigliato dal produttore, sia quello scontato di Amazon): lo smart TV LG Serie UT73 non ha molto da invidiare a modelli decisamente più costosi. Anzi: sul fronte dell’esperienza visiva e sul fronte dell’esperienza multimediale, lo smart TV in offerta su Amazon è tra i migliori della sua categoria. Insomma, il rapporto qualità/prezzo è realmente eccellente.

Merito di un pannello LED 4K di altissimo livello che, unito al processore a intelligenza artificiale α5 GEN7, è in grado di mostrare immagini realistiche, caratterizzate da colori vividi e vibranti. Il processore, poi, si occupa anche di analizzare in tempo reale il flusso di frame e ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta guardando: in questo modo avrai sempre la certezza di godere della miglior qualità possibile.

La piattaforma webOS 24 con ThinQ AI amplia a dismisura le possibilità di utilizzo del televisore. Oltre alle app delle varie piattaforme streaming potrai installare videogame, utilità e app di produttività. Non solo: con il ThinQ AI potrai controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali e controllare tutti i dispositivi della casa domotica compatibili direttamente dal display del TV stesso.

