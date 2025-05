Sconto esagerato per lo smart TV LG: affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Tutto ciò di cui hai bisogno per goderti i tuoi programmi TV preferiti senza dover spendere cifre esorbitanti. D’altronde, lo smart TV LG Serie UT73 è stato pensato e progettato proprio per questo.

Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica dello LG Serie UT73 per accorgersi che non ha punti deboli di alcun genere. Il pannello LED, unito al processore a intelligenza artificiale, garantiscono un’esperienza video che non teme paragoni anche con modelli decisamente più costosi. La piattaforma smart, dall’altro lato, espande a dismisura le possibilità di utilizzo del televisore, trasformandolo così nel cuore dell’intrattenimento casalingo.

Con il doppio sconto garantito da Amazon, poi, ti costa davvero pochissimo. La promozione del colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi oltre 200 euro e fai un affare.

Doppio sconto esagerato sullo smart TV LG: offerta e prezzo finale

Una promozione del genere non s’era mai vista in precedenza. Lo smart TV LG è infatti disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale grazie al doppio sconto top.

Comprando lo smart TV LG Serie UT73 da 43 pollici potrai approfittare di uno sconto fisso del 38% al quale si somma un coupon del valore di 39,08 euro. In questo modo il prezzo scende a 239,92 euro dai 449,00 euro del listino.

Il risparmio è considerevole: se paragonato con il prezzo consigliato dallo stesso produttore, lo smart TV LG di costa ben 210 euro in meno.

LG Smart TV Serie UT73 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al processore α5 GEN7 a intelligenza artificiale, tutto avrà un aspetto (e un sonoro) migliore. Il processore sfrutta infatti avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per garantirti in ogni occasione la migliore qualità possibile.

Sul fronte video, il processore sviluppato dai tecnici e dagli ingegneri sudcoreani effettua l’upscaling automatico delle immagini (ossia, migliora la risoluzione delle immagini portandole a 4K) e ottimizza le impostazioni in base al programma che si sta guardando e alla luce ambientale. Che si stia guardando un film o una serie TV, un documentario o un evento sportivo poco importa: il TV in offerta su Amazon gestisce autonomamente le impostazioni di luminosità, contrasto e altre così che tu possa godere sempre della migliore esperienza visiva.

Sul fronte del sonoro, invece, lo smart TV LG in offerta al minimo storico su Amazon adatta le impostazioni audio sia in base a ciò che ascolti sia in base all’ambiente. Il risultato sarà sempre strabiliante: grazie al suono avvolgente e immersivo ti sembrerà di essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa webOS, sviluppata dalla stessa LG, ti mette a disposizione app di ogni genere. In un catalogo praticamente sconfinato sarai in grado di installare le app delle tue piattaforme streaming preferite, giochi, app di produttività e molto altro ancora.

