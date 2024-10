Smart TV LG UT73 2024, con l'offerta Amazon è un'occasione

La Smart TV LG UT73 2024 è l’ideale per l’intrattenimento quotidiano, tra piattaforme di streaming e canali in chiaro. Con l’offerta su Amazon è un vero affare

Fonte foto: LG

Il posto ideale per acquistare una nuova smart TV senza spendere cifre esorbitanti è sicuramente Amazon, dove quasi ogni giorno sono disponibili decine di ottimi prodotti da acquistare in super offerta.

Tra le opzioni più interessanti del momento c’è la LG UT73 2024, un televisore consigliato soprattutto a chi non ha particolari esigenze e cerca un prodotto per accedere velocemente alle piattaforme di streaming o per guardare i classici canali in chiaro sul Digitale Terrestre.

Per le prossime ore il prezzo di questo apparecchio scende sotto i 350 euro e a questa cifra, portare a casa un 43 pollici LG non è mai stato così semplice.

Smart TV LG UT73 2024– Diagonale 43 pollici – webOS 24

Smart TV LG 43 pollici: scheda tecnica

La Smart TV LG UT73 2024 ha uno schermo LED da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il televisore è pienamente compatibile con i formati d’immagine HDR10 Pro e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un α5 GEN 7 che grazie agli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sviluppati direttamente da LG è in grado di intervenire sulle immagini, migliorandone la qualità.

Il sistema operativo è webOS 24 (con aggiornamenti garantiti per 5 anni) e consente all’utente di accedere al nutrito store ufficiale per scaricare decine di applicazioni, come quelle per le principali piattaforme di streaming, come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

Con questo dispositivo è possibile anche accedere agli LG Channels, i canali FAST offerti dall’azienda di Seul ai suoi utenti dove vedere gratuitamente moltissimi contenuti in streaming ma con intermezzi pubblicitari. Non mancano, ovviamente, nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono tre ingressi HDMI (con eARC e ALLM), due porte USB-A 2.0, l’ingresso ottico e una porta LAN. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 con questo device che è compatibile anche con Google Chromecast e Apple Air Play.

Sul fronte dell’audio, questo televisore ha due speaker da 20 W con AI Acoustic Tuning, che analizza l’ambiente circostante per ottimizzare la resa sonora dei contenuti in riproduzione e AI Sound Pro, che grazie al processore e agli algoritmi AI è in grado di migliorare l’audio.

Tra le altre particolarità di questo televisore troviamo la Filmmaker Mode, utile per replicare un’esperienza visiva più vicina possibile a quella immaginata dal regista e la Game Optmizer da utilizzare con le console di nuova generazione per abilitare funzionalità specifiche per il gaming, come l’Auto Low Latency Mode, che riduce la latenza per un’esperienza di gioco molto più reattiva.

Infine, questa smart TV è compatibile anche con NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming (disponibile in abbonamento), che permette di giocare ai titoli del catalogo NVIDIA e senza il bisogno di acquistare hardware esterno ma passando direttamente per i server dell’azienda statunitense che elaborano i giochi da remoto.

Smart TV LG UT73 2024: l’offerta su Amazon

La smart TV LG UT73 2024 ha un prezzo di listino di 449 euro ma, grazie all’offerta di Amazon è possibile portare a casa questo televisore a 349 euro (-22%, -100 euro) l’occasione perfetta per chi deve rinnovare il comparto TV di casa e non vuole spendere un capitale.

Smart TV LG UT73 2024– Diagonale 43 pollici – webOS 24