Lo smart TV LG è a un prezzo incredibile: è l'affare del giorno

Sconto senza precedenti per lo smart TV del produttore sudcoreano. Comprandolo oggi risparmi oltre 100 euro e puoi pagarlo anche a rate. Un vero e proprio best buy di categoria.

Fonte foto: Amazon

Potremmo definirlo essenziale, ma di certo non in senso dispregiativo. Anzi: l’esatto contrario. Lo smart TV LG Serie Q63 ha tutto ciò di cui hai bisogno per godere al meglio dei tuoi film e delle tue serie TV preferite. Senza dover spendere un capitale.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La scheda tecnica del televisore del produttore sudcoreano, d’altronde, parla chiaro. Dal processore al display, tutto è pensato e progettato per offrire la miglior esperienza di visione possibile a un prezzo più che accessibile. Il rapporto qualità/prezzo è infatti la migliore caratteristica di questo apparecchio: grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon ti costa pochissimo. E puoi anche decidere di pagarlo a rate senza costi aggiu

LG Smart TV 32 pollici

Smart TV LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo di oggi sullo smart TV LG è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero: comprandolo oggi fai un doppio affare. Lo LG Serie Q63 da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre: comprandolo adesso lo paghi 191,99 euro anziché 319,99 euro. Il risparmio è considerevole: circa 130 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, lo smart TV LG da 32 pollici ti costa 38,40 euro al mese per cinque mesi. Insomma, costa meno di un caffè al giorno.

LG Smart TV 32 pollici

LG Smart TV Serie Q63 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il processore α5 Gen 5 con intelligenza artificiale è il vero asso nella manica dello smart TV LG in offerta su Amazon. Pur non essendo dotato delle ultime tecnologie impiegate invece nei modelli più recenti (come il Quantum Dot e NanoCell), lo LG Q63 da 32 pollici è comunque capace di garantire un’esperienza visiva di assoluto livello.

Il processore sfrutta infatti avanzati algoritmi di apprendimento automatico per analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizzare le impostazioni video. La funzione AI Brightness, invece, regola la luminosità dello schermo in maniera automatica, semplicemente basandosi sull’illuminazione della stanza nella quale è posizionato il TV. Insomma, indipendentemente dal programma che stai guardando, avrai la certezza di poter godere della miglior esperienza possibile.

La piattaforma webOS, unita alla piattaforma LG ThinQ, trasforma lo smart TV nel centro di comando della tua casa domotica. Non solo avrai accesso a migliaia e migliaia di applicativi di ogni genere – dai servizi di streaming audio e video ai videogame – ma potrai anche gestire i dispositivi della smart home compatibili direttamente con il telecomando del tuo TV.

LG Smart TV 32 pollici