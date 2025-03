Smart TV LG a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Fonte foto: LG

Una qualità video paragonabile a quella dei TV OLED, ma a un prezzo decisamente più basso. Queste le credenziali degli smart TV LG Serie 81, capaci di sfruttare tecnologie proprietarie della casa sudcoreana per garantire una esperienza video e audio di livello elevatissimo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tra processore a intelligenza artificiale, varie modalità di visione e tecnologie audio avanzate, l’apparecchio del produttore sudcoreano è tanto versatile quanto completo. Indipendentemente dal programma che si vuole vedere, l’esperienza sarà sempre ottimale.

L’offerta di oggi di Amazon è di quelle che non si possono lasciar scappare troppo a cuor leggero. Il modello da 50 pollici e il modello da 55 pollici sono infatti disponibili con uno sconto superiore al 30% grazie al quale risparmiare diverse centinaia di euro. E puoi anche scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese aggiuntive per l’istruttoria.

LG NanoCell Serie 81, 50 pollici

LG NanoCell Serie 81, 55 pollici

Smart TV LG a prezzo mai visto: oggi risparmi centinaia di euro

Come accennato poco più sopra, il modello da 50 pollici e il modello da 55 pollici sono disponibili su Amazon a un prezzo mai visto prima.

Il modello più grande, invece, è al minimo storico con un doppio sconto eccezionale. A quello fisso del 40% si somma un coupon da 24,10 euro che fa scendere il prezzo a 425 euro. Un risparmio considerevole, rispetto al listino: oltre 320 euro in meno se comparato con il prezzo consigliato dal produttore.

Il modello più piccolo è scontato del 34% e costa 429,00 euro anziché 649,00 euro, con un risparmio di 220 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. Optando per questa modalità, lo smart TV LG Serie 81 da 50 pollici costa 85,80 euro al mese per cinque mesi.

LG NanoCell Serie 81, 50 pollici

LG NanoCell Serie 81, 55 pollici

LG NanoCell Serie 81 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV LG Serie 81 sfruttano la tecnologia NanoCell per immagini realistiche caratterizzate da colori brillanti e vividi. La già citata tecnologia Pure 4K "purifica" i colori, rendendoli ancora più simili a quelli reali.

Il processore a intelligenza artificiale α5 GEN7 è progettato per migliorare i contenuti, effettuando l’upscaling 4K automatico e ottimizzando le impostazioni in base al programma che si sta guardando. Il processore, infatti, analizza in tempo reale il flusso di fotogrammi e modifica le impostazioni per garantire un’esperienza visiva di altissimo livello in ogni occasione.

L’AI Acoustic Tuning, invece, sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare l’ambiente nel quale il TV è inserito e adattare le impostazioni audio di conseguenza. La resa sonora sarà calibrata automaticamente, per regalare un’esperienza di ascolto avvolgente e coinvolgente.

La piattaforma webOS, infine, aumenta a dismisura le possibilità di utilizzo del televisore, mettendo a disposizione applicativi di ogni genere. La compatibilità con la piattaforma ThinQ, infine, permette di utilizzare il TV a mo’ di hub per la casa domotica, permettendoti di controllare i dispositivi della smart home direttamente dallo schermo del televisore.

LG NanoCell Serie 81, 50 pollici

LG NanoCell Serie 81, 55 pollici