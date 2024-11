Lavatrice Samsung a prezzo mai visto: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Piccola e compatta, ma carica di funzionalità e programmi di lavaggio per tutte le esigenze. La Samsung WW60A3120WE/ET è una lavatrice slim tanto piccola quanto funzionale: ideale da mettere in una lavanderia piccola (ma anche in cucina), non pone limiti di alcun genere alle tue necessità di pulizia.

Larga appena 60 centimetri e con un cestello di 6kg, ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno per avere capi puliti e profumati indipendentemente dalla loro composizione. Parca nei consumi di acqua ed energia elettrica, è facile e intuitiva da utilizzare. Insomma, è la lavatrice perfetta per single o famiglie di 2-3 persone.

La lavatrice del marchio sudcoreano è tra i prodotti selezionati da Amazon per la promozione "Single’s Day 2024". Oltre allo sconto preesistente si somma uno sconto aggiuntivo del 22%, per una promozione senza precedenti. In questo modo, il risparmio complessivo sulla lavatrice Samsung sfiora i 400 euro.

Samsung lavastrice Slim

Sconto esagerato per la lavatrice slim Samsung: offerta e prezzo finale

Prezzo senza precedenti, quello garantito oggi da Amazon sulla lavatrice slim del marchio sudcoreano. La Samsung WW60A3120WE/ET, infatti, è disponibile con uno sconto fisso del 48%, al quale va sommato lo sconto per il Single’s day 2024 del 22%.

Una promozione che fa letteralmente crollare il prezzo al livello più basso del web: non la troverai a un prezzo più basso da nessuna altra parte. Comprandola oggi, la lavatrice slim Samsung ti costa 273,36 euro anziché 649 euro (prezzo consigliato dal produttore). Rispetto al listino, il risparmio è considerevole: la paghi 375 euro in meno.

Samsung WW60A3120WE/ET scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con i suoi 60 centimetri di larghezza e il cestello da 6 chilogrammi, la lavatrice slim Samsung in offerta su Amazon è un perfetto concentrato di funzionalità e tecnologia.

Dall’intuitivo pannello di controllo sarà possibile scegliere tra 9 programmi di lavaggio, ai quali si aggiungono i programmi speciali "Risciacquo + Centrifuga" e "Scarico/Centrifuga". Insomma, tutto quello di cui hai bisogno per capi perfettamente puliti e igienizzati.

Il programma "Vapore igienizzante", infatti, permette di rimuovere anche lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni. Perfetto, dunque, se si hanno bambini piccoli e neonati. Non manca poi il programma per la pulizia del cestello, che permette di igienizzarlo ed evitare che al suo interno proliferino muffe e germi vari.

Il motore Digital Inverter garantito per 20 anni assicura invece consumi energetici contenuti. Sfruttando solidi magneti, il motore è in grado di far ruotare il cestello in maniera silenziosa ed efficiente: consumerai poca corrente e i capi saranno sempre perfettamente puliti e profumati.

