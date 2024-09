Samsung, sconto incredibile per questa lavatrice: prezzo crollato

La lavatrice Samsung Crystal Clean con cestello da 8 chilogrammi è in promo con uno sconto del 61% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

Una delle migliori offerte della giornata presenti su Amazon non riguarda né uno smartphone né uno smart TV, bensì un elettrodomestico che utilizziamo quasi tutti i giorni. Parliamo della lavatrice Samsung Crystal Clean, disponibile da oggi in promo con un’offerta lampo che fa crollare letteralmente il prezzo. Non stiamo esagerando: è disponibile con uno sconto del 61% e risparmi 550 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Non a caso è al momento la lavatrice più venduta su Amazon e uno dei prodotti più ricercati.

Si tratta di una lavatrice a libera installazione con dimensioni standard e che non occupa troppo spazio. Perfetta per una famiglia di 3-5 persone grazie al cestello da 8 chilogrammi. È dotata di tecnologie innovative che assicurano un bucato pulito e igienizzato a ogni lavaggio. Ad esempio la tecnologia Ecolavaggio assicura un bucato perfetto anche a basse temperature: il detergente viene trasformato in bolle che penetrano nei tessuti eliminando lo sporco. La puoi controllare da remoto anche tramite Wi-Fi. A questo prezzo è uno dei migliori affari che possiate fare oggi: approfittane subito.

Lavatrice Samsung Crystal Clean

Lavatrice Samsung Crystal Clean: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta veramente incredibile. Oggi trovi la lavatrice Samsung Crystal Clean con cestello da 8 chilogrammi a un prezzo di 349 euro, con un risparmio netto sul prezzo consigliato di 550 euro. Il merito è dello sconto del 61% che te la fa pagare molto meno della metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’offerta può essere arricchita anche da altri servizi Amazon. Infatti, nella pagina prodotto puoi richiedere il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, oppure il disimballaggio e l’installazione di quello nuovo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Lavatrice Samsung Crystal Clean

Lavatrice Samsung Crystal Clean: caratteristiche e funzionalità

Un’ottima lavatrice a un prezzo alla portata di molti. Tante funzioni utili come ad esempio l’igienizzazione a vapore, che aiuta a preservare i capi nel tempo, ma anche ad abbattere quei microorganismi che spesso sono causa di asma o allergie. Ciò grazie alla funzione Steam Wash, grazie al quale il ciclo di vapore igienizzante emette un potente getto dal fondo del cestello, capace di rimuovere, oltre che lo sporco anche più ostinato, fino al 99,9% di batteri.

Esclusiva di casa Samsung poi anche la funzione Ecobubble, che sottolinea l’anima green di questo elettrodomestico. In cosa consiste? Le bolle di detergente penetrano nei tessuti in modo efficace, così da essere in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato e di risparmiare fino al 70% di energia. L’ambiente ma anche il tuo portafoglio ringrazieranno. E se lo sporco è proprio ostile, niente paura: c’è la funzione Smacchiatutto Plus, in grado di rimuovere anche le macchie più difficili grazie a una fase di ammollo in schiuma. Dimensioni compatte e design slim, si integra facilmente con il tuo ambiente domestico.

Lavatrice Samsung Crystal Clean