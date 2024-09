Snapdragon 6 Gen 3 ufficiale, il nuovo chip per la fascia medio-bassa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Qualcomm ha presentato ufficialmente il nuovo Snapdragon 6s Gen 3, un processore destinato gli smartphone di fascia medio-bassa in arrivo prossimamente sul mercato

Qualcomm ha presentato ufficialmente il nuovo processore Snapdragon 6s Gen 3, saltando di fatto la generazione 2 e portando sul mercato un chip molto più evoluto rispetto al Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, destinato anche stavolta agli smartphone di fascia medio-bassa.

Stando alle dichiarazioni dell’azienda statunitense, questo nuovo componente garantisce un aumento del 10% delle prestazioni della CPU rispetto al vecchio modello, un aumento del 20% sulle prestazioni della GPU e un aumento altrettanto significativo del 20% sulle prestazioni per le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Nonostante questi dati incoraggianti, però, la presentazione del processore non ha destato molto clamore e, al momento, non sono stati condivisi nemmeno i brand che monteranno questo chip a bordo dei loro device.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3: specifiche tecniche

Il Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 è un processore octa-core realizzato con processo produttivo a 6 nm. È composto da quattro core Cortex-A78 con frequenza a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1,8 GHz. La GPU è una Qualcomm Adreno 710.

Questo processore è in grado di utilizzare le memorieRAM LPDDR5 fino a 3.200 MHz e LPDDR4x fino a 2.100 MHz per un massimo di 12 GB. Per quanto riguarda le memorie di archiviazione, invece, il SoC è compatibile con UFS 3.1.

Sul fronte dei display il chip è in grado di utilizzare risoluzioni fino a FHD+, fino a 120 Hz.

Un bel passo avanti anche per le connessioni che comprendono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS e NavIC.

Il componente è compatibile anche con la tecnologia per la ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4+. Molto interessante anche Qualcomm Sensing Hub che permette al chip di riconoscere le modalità di utilizzo del device, in modo da sfruttare al meglio le funzionalità AI, minimizzando i consumi.

Infine per quanto riguarda le fotocamere, questo processore ha un ISP (Image Signal Processor) Spectra Triple compatibile con fotocamere fino a 108 MP e con la registrazione di filmati fino a 4K/30 fps.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3: su quali smartphone si può trovare

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 sarà destinato a device di fascia medio-bassa ma, per il momento, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sui primi smartphone che ospiteranno questo processore.

Tuttavia, partendo dal precedente Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, un chip molto meno performante rispetto a questo nuovo modello, è lecito ipotizzare che questo componente possa trovare posto dentro gli smartphone a marchio Realme, Motorola, Vivo e Honor anche se per avere maggiori certezze bisognerà necessariamente attendere le comunicazioni ufficiali di Qualcomm o dei brand in questione.