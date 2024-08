Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ufficiale: il nuovo chip per la fascia media

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Qualcomm

Qualcomm ha presentato il nuovo processore Snapdragon 7s Gen 3, un chip che, come accaduto col precedente Snapdragon 7s Gen 2, è destinato agli smartphone di fascia media. Rispetto a quest’ultimo chip, però, il nuovo Snapdragon 7s Gen 3 è più potente e consuma di meno.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, infatti, questo chip garantirebbe un aumento delle prestazioni della CPU del 30% rispetto al vecchio modello, un +40% nelle prestazioni della GPU e un +30% per le prestazioni sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che, anche per la fascia media, possono essere eseguite direttamente on-device, senza quindi il bisogno di essere elaborate su cloud. Il tutto senza gravare sull’efficienza energetica che risulta migliorata del 12% rispetto alla versione precedente.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: specifiche tecniche

Il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (realizzato con processo produttivo a 4 nm) è un processore octa-core con un core primario con una frequenza fino a 2,5 GHz, tre performance core con frequenza fino a 2,4 GHz e quattro efficiency core che arrivano a 1,8 GHz. La GPU è una Qualcomm Adreno.

Presente anche una NPU integrata che, stando sempre alle dichiarazioni di Qualcomm, è in grado di gestire la traduzione e la trascrizione multi-lingua e ha diverse funzionalità per il rilevamento contestuale e dovrebbe, dunque, essere in grado di rilevare e comprendere le azioni dell’utente sul device. Oltre a questo, ci sono anche funzionalità per la cancellazione del rumore AI.

Il processore, inoltre, è in grado di utilizzare le memorie RAM LPDDR5 fino a 3.200 MHz e LPDDR4x fino a 2.133 MHz, fino a un massimo di 16 GB. Garantita anche la piena compatibilità con i supporti di archiviazione UFS 3.1. Questo chip può gestire display con risoluzioni fino a FHD+ con refresh rate fino a 144 Hz.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.1 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS e NavIC.

Infine per quanto riguarda le fotocamere, questo processore è in grado di gestire e utilizzare fino a 3 sensori fotografici insieme con risoluzione massima di 21 MP oppure sensori singoli fino a 200 MP, con video fino al 4K/30 fps.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: su quali smartphone si può trovare

Al momento non ci sono indicazioni esatte sui primi smartphone di fascia intermedia che utilizzeranno il nuovo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Tuttavia, stando alle dichiarazioni ufficiali di Qualcomm, sappiamo che tra i primi brand che utilizzeranno questo chip ci saranno Realme, Samsung, Sharp e Xiaomi anche se non sono state fornite maggiori informazioni sui modelli e sulla data di arrivo sul mercato che, comunque, non dovrebbe essere troppo lontana.