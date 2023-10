Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sony

Quasi a sorpresa, Sony ha presentato le versioni aggiornate delle sue PlayStation 5. la “nuova” console arriva dopo circa tre anni dal lancio del modello ufficiale e porta alcune interessanti innovazioni esclusivamente in tema di design e dimensioni. Non si parla, dunque, della tanto attesa PS5 Pro che, nonostante le moltissime indiscrezioni al riguardo, ancora non è stata rivelata ufficialmente.

PlayStation 5: le caratteristiche del nuovo modello

La scheda tecnica della console è praticamente identica al modello precedente ma le nuove PlayStation 5 Standard Edition e PlayStation 5 Digital Edition hanno dimensioni molto più contenute. Sony afferma, infatti, che i modelli 2023 della console sono stati ridotti del 30% e hanno un peso inferiore rispettivamente del 18% (modello con lettore Blu-ray) e del 24% (modello Digital).

Oltretutto l’azienda giapponese ha modificato anche i pannelli rimovibili che coprono il dispositivo e che dal prossimo aggiornamento diventano quattro invece che due. Questi hanno una finitura lucida nella parte superiore della console e una finitura opaca nella parte inferiore.

La console è disponibile solo nel classico bianco che abbiamo già conosciuto per le “vecchie” PS5, mentre in un secondo momento il produttore porterà sul mercato una serie di pannelli da collezione in diverse colorazioni tra cui: Deep Earth, Volcanic Red, Cobalt Blue, e Sterling Silver, che arriveranno a inizio 2024 e costeranno circa 50 euro ciascuno.

La grande novità di questo modello, però, riguarda la Digital Edition che consente di installare un lettore Blu-ray esterno da collegare alla console smontando uno dei pannelli di cui sopra. La nuova PS5, quindi, è modulare e dopo aver acquistato l’edizione digital gli utenti potranno scegliere se acquistare separatamente l’unità disco che costa 119,90 euro.

Incluso nella confezione della PlayStation 5 Slim c’è anche un nuovo supporto per posizionarla in orizzontale. Tuttavia se si preferisce la posizione verticale (che in realtà è quella “naturale” del dispositivo e quella con cui viene mostrato sempre da Sony) bisognerà acquistare l’apposito accessorio a 29.90 euro. Fortunatamente il nuovo supporto può essere utilizzato anche coi vecchi modelli di console.

Oltre al design, la modifica più importante sull’hardware della PS5 Slim riguarda lo spazio di archiviazione interno. La console ha un SSD da 1 TB contro gli 825 GB del modello precedente, un piccolo upgrade che, soprattutto per la Digital Edition, potrebbe fare la differenza.

Infine, cambia la disposizione delle porte USB, con la versione 2023 che ha due porte USB-C poste nella parte frontale e una porta USB-A su quella posteriore. Il vecchio modello ha solamente una USB-C e una USB-A.

PlayStation 5: prezzo e disponibilità

Secondo le dichiarazioni di Sony, le nuove PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition saranno in vendita negli Stati Uniti a partire da novembre. Dopo l’uscita oltreoceano, proprio a ridosso del Black Friday e delle festività natalizie, il dispositivo arriverà anche nel resto del mondo nei mesi successivi.

Interessante sottolineare che la versione Slim sostituirà gradualmente l’attuale modello, che sarà in vendita fino a esaurimento scorte.

Per quanto riguarda il prezzo, resta in linea con quello dell’attuale console: