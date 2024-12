PlayStation 5 Slim, con l'offerta di Natale il prezzo è crollato

La PlayStation 5 Slim in edizione digitale è offerta con uno sconto di quasi 100 euro e la puoi anche pagare a rate a tasso zero. Da acquistare subito.

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Se c’è un regalo che fa contenti grandi e piccini è sicuramente la console. Tra i regali più richiesti e desiderati solitamente a Natale, anche quest’anno la console è nelle prime posizioni tra i dispositivi più acquistati. Anche grazie alle ottime promo che troviamo online per le console next gen. Anche Amazon si è adeguato e da qualche giorno è disponibile la PlayStation 5 Slim nell’edizione digitale con uno sconto che sfiora i 100 euro e che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio che trovi in pagina. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: negli ultimi giorni è la console più venduta su Amazon e le scorte potrebbero terminare a breve.

La versione in promo su Amazon è l’ultima lanciata sul mercato da Sony con dimensioni più contenute rispetto a quella precedente. Inoltre, essendo la Digital Edition, non ha il lettore Blu Ray e le dimensioni sono ancora più compatte. Le prestazioni, però, non ne risentono: supporta la risoluzione 4K e grazie al SSD da 1 terabyte puoi scaricare e installare tutti i videogame che vuoi. Esperienza di gioco immersiva anche grazie al controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi. Approfitta subito di questa promo e la ricevi a casa prima di Natale con la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025.

PlayStation 5 Slim edizione digitale

EA SPORTS FC 25

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

PlayStation 5 Slim: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori occasioni della settimana se stai cercando un regalo per Natale a tema videogame. Da oggi trovi la PlayStation 5 Slim edizione digitale in promo con un ottimo sconto che fa scendere il prezzo a 374 euro, minimo storico su Amazon. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 74,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

La disponibilità è immediata e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno (sicuramente prima di Natale). Inoltre, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025, quindi la puoi acquistare oggi e avere tutto il tempo per restituirla. Ma difficilmente resterai deluso.

PlayStation 5 Slim edizione digitale

Se vuoi integrare l’acquisto della console con un videogame, sempre in questi giorni trovi in offerta anche EA SPORTS FC 25. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 44,98 euro grazie allo sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione irripetibile per uno dei videogame più amati dagli appassionati.

EA SPORTS FC 25

PlayStation 5 Slim: caratteristiche e funzionalità

Inutile girarci troppo attorno: la PlayStation 5 è la console più desiderata per Natale, da grandi e piccini. Non c’è differenza di età, la console Sony è sempre la più desiderata e amata dagli appassionati. E per questo motivo è anche uno dei regali di Natale più richiesti.

La versione disponibile oggi è in offerta è la PlayStation 5 Slim nella versione digitale senza lettore Blu Ray. Le performance sono quelle tipiche della PlayStation, a partire dal supporto alla risoluzione 4K e al refresh rate fino a 120 Hz. L’esperienza di gioco è veramente unica e negli ultimi mesi si sta iniziando a vedere tutta la potenzialità di questa console. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità con i videogame della PS4, hai accesso a un numero di titoli praticamente infinito.

Nella confezione, oltre alla console, trovi anche il controller DualSense, l’altra grande novità della PS5. Un controller che supporta il feedback aptico e che ti fa vivere un’esperienza immersiva. Inoltre, grazie ai grilletti adattivi, il gioco è ancora più coinvolgente. Insomma, l’offerta perfetta da non farsi scappare per Natale.

PlayStation 5 Slim edizione digitale

EA SPORTS FC 25