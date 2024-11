PS5, con l'offerta Black Friday è da comprare subito: minimo storico

La PlayStation 5 Digital Edition è in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. La puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Se c’è un’offerta che in queste prime ore di Black Friday sta facendo molto parlare di sé, è sicuramente questa disponibile per la PlayStation 5 Digital Edition. A ridosso delle festa natalizie Amazon sgancia la bomba scontando al minimo storico la versione digital di una delle console più amate dagli utenti. Sebbene sul mercato sia stata da poco lanciata la PS5 Pro (a un prezzo proibitivo per molti), la PS5 "normale" riscuote ancora un grandissimo successo e resta la preferita da chi vuole acquistare una console next. Con lo sconto assicurato da Amazon diventa un vero best-buy e non è un caso che al momento è uno dei prodotti gaming più venduti sul sito di e-commerce, favorita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate.

La versione che troviamo in offerta è la Digital Edition nel formato slim, senza lettore Blu-Ray e dalle dimensioni un po’ più compatte rispetto a quella normale. Le prestazioni restano eccellente e le componenti interne sono le stesse della versione normale, con all’interno anche un SSD da ben 1 terabyte che ti permette di scaricare e di installare tutti i tuoi giorni preferiti. La qualità della grafica è di livello assoluto grazie al Ray Tracing che permette di raggiungere un livello di realismo mai visto prima. Nella confezione è presente anche il joystick Dual Sense.

PS5 Digital Edition: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è da cogliere al volo prima che termini. La PS5 Digital Edition è in offerta su Amazon a un prezzo di 374,99 euro, con uno sconto del 17% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 75 euro e per un prodotto ricercato come la PS5 è un ottimo affare. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 75 euro al mese con il servizio presente nella pagina prodotto. Ti consigliamo di acquistarla subito per riceverla a casa nel giro di un paio di giorni. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi puoi già acquistarla oggi in vista dei regali di Natale, approfittando di una delle migliori offerte di tutto il web.

Se hai bisogno di un joypad aggiuntivo, sempre su Amazon e sempre per il Black Friday trovi in offerta il Dual Sense con un ottimo sconto del 25% e lo paghi 59 euro.

PS5 Digital Edition: le caratteristiche tecniche

La PlayStation 5 oramai non ha bisogno di molte presentazioni. Lanciata da Sony da oramai alcuni anni, è oramai il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di una console newt gen. La versione in offerta, però, ha alcune caratteristiche particolari che la differenziano dal modello "normale". Si tratta, infatti, della Digital Edition Slim che si caratterizza per l’assenza del lettore Blu-Ray e per dimensioni leggermente più compatte.

Le prestazioni offerte, però, sono le stesse del modello standard. A bordo hai anche un SSD da ben un terabyte che ti permette di installare e scaricare tutti i giochi che vuoi. Il lettore SSD, inoltre, assicura tempi di caricamento rapidissimi e non avrai nessun problema di buffering. La scheda video integrata permette un livello di realismo veramente unico, anche grazie al supporto al Ray Tracing. Il meglio di sé la consolo lo dà collegando un televisore con schermo 4K e con un refresh rate fino a 120 Hz.

Rispetto alle console precedenti Sony ha migliorato anche gli effetti audio per rendere ancora più immersiva l’esperienza di gioco. Il suono arriva da ogni direzione e ti sembrerà di essere sempre al centro della scena. Se vuoi acquistare la console Sony in vista del Natale, questa è l’offerta che fa per te, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate.

