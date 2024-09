Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sony

Dopo tutte le indiscrezioni dei mesi passati, Sony ha finalmente confermato l’arrivo sul mercato della nuova PlayStation 5 Pro, che a tutti gli effetti va a segnare l’updgrade di metà generazione della PS5, con la promessa di prestazioni più elevate e una migliore resa visiva dei giochi.

Durante la presentazione ufficiale della nuova console, il lead architect Mark Cerny ha svelato tutte le novità in arrivo e le principali differenze rispetto alla versione standard.

PS5 Pro, specifiche tecniche e differenze col modello standard

L’obiettivo della PS5 Pro, come spiegato durante l’evento di presentazione, è quello di garantire ai giocatori qualità e prestazioni senza dover necessariamente scegliere o l’una o l’altra.

Per questo motivo, la nuova console di casa Sony arriverà sul mercato con una GPU potenziata, un sistema più avanzato per il Ray Tracing e la tecnologia di upscaling di Sony, chiamata PSSR.

Partendo dalla nuova GPU, stando alle indicazioni ufficiali, il nuovo modello garantisce una velocità di rendering superiore fino al 45% rispetto alla passata generazione. Non ci sono ancora le specifiche ufficiali ma, dalle dichiarazioni di Mark Cerny il miglioramento sarà molto evidente.

Al momento, inoltre, non è chiaro se l’azienda produttrice sia intervenuta anche sulla CPU o se, invece, sarà uguale alla versione base. Se ci fosse un refresh del componente, anche in questo senso è lecito aspettarsi dei miglioramenti.

Un buon balzo in avanti anche per il Ray Tracing, la tecnologia che ha il compito di simulare il comportamento della luce per renderlo più realistico e più dinamico possibile. Qui Sony promette una gestione delle luci di altissima qualità che, su alcuni giochi selezionati, può arrivare fino al triplo della velocità rispetto al modello standard.

Il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) è una tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale che si appoggia su nuovi componenti hardware non presenti su PS5 base e che, essenzialmente, ha il compito di renderizzare i giochi a una risoluzione di partenza più bassa per eseguire l’upscaling successivamente tramite AI, riducendo il carico di lavoro di CPU e GPU.

Si tratta, dunque, di un sistema inedito che, essendo sviluppato direttamente da Sony, dovrebbe intervenire su tutti i giochi presenti sulla console e non solo su quelli “Enhanced” di cui parleremo più avanti.

Oltre a questo, il modello Pro arriverà sul mercato anche con un SSD interno da 2 TB (ottima soluzione visto che sarà disponibile solo in versione Digital con il lettore ottico da acquistare a parte) e il WiFi 7, nettamente più efficiente rispetto al passato.

PS5 Pro, i giochi potenziati

Come già detto, ci sono alcuni titoli che (in futuro) riceveranno dei miglioramenti da parte degli sviluppatori e che saranno, dunque, in grado di sfruttare al massimo le potenzialità di PlayStation 5 Pro.

Questi saranno contrassegnati dall’etichetta “PS5 Pro Enhanced” così da informare i consumatori che il gioco che stanno acquistando avrà delle migliorie rispetto alla versione originale. Durante la presentazione è stato mostrato, ad esempio, Gran Turismo 7 a cui saranno aggiunti i riflessi in Ray Tracing migliorati e, si dice, una modalità a 120 fps o con risoluzione 8K. Al momento comunque i titoli “Enhanced” sono già diversi e la lista dovrebbe aumentare nei prossimi mesi.

Infine, da quello che sappiamo, anche i giochi PS4 e PS5 che non saranno ottimizzati per la versione Pro dovrebbero beneficiare di questi miglioramenti, grazie alle funzioni PS5 Pro Game Boost e Enhanced Image Quality che dovrebbero migliorare prestazioni e resa grafica.

PS5 Pro: prezzo e disponibilità

La data di uscita della PS5 Pro è fissata al prossimo 7 novembre con le prenotazioni che inizieranno dal 26 settembre sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati.

Per quanto riguarda il prezzo, questo è uno dei dettagli che ha fatto più discutere gli utenti visto che è di ben 799,99 euro per l’Italia. Una cifra piuttosto importante a cui bisogna aggiungere (chi vuole) l’unità disco che costa 119,99 euro e (sempre per chi vuole) la nuova base per posizionare la console in verticale che costa 29,99 euro.

Fortunatamente i “vecchi” accessori già usciti per PS5 standard rimangono compatibili con la nuova console e possono essere utilizzati senza difficoltà.