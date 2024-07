Sony SRS-XB100, un piccolo speaker Bluetooth in super offerta

Fonte foto: Sony

Con l’arrivo della bella stagione sono sempre di più i giovanissimi che decidono di acquistare uno speaker Bluetooth portatile, un sistema audio che garantisce potenza e dimensioni ridotte, per essere portato facilmente ovunque.

Tra i modelli più interessanti c’è il Sony SRS-XB100, un dispositivo che si distingue per una grande autonomia e, cosa altrettanto importante, la resistenza alla polvere e all’acqua due parametri fondamentali per chi usa questo speaker in spiaggia o a bordo piscina.

Grazie alle offerteAmazon, questo altoparlante può essere acquistato a un prezzo pazzesco che arriva a poco più di 30 euro, uno sconto davvero incredibile che potrebbe fare la gioia di molti.

Sony SRS-XB100 – Speaker Bluetooth 5 W – Resistente all’acqua e alla polvere

Sony SRS-XB100: scheda tecnica

Sony SRS-XB100 è un altoparlante Bluetooth portatile che misura 74x92x74 mm e ha un peso di appena 0,24 Kg, quindi può essere spostato facilmente e accompagnare l’utente in ogni momento della sua giornata, magari dentro uno zainetto o una borsa.

Ha una potenza complessiva di 5 W, sufficienti per condividere la musica con i propri amici oppure per un uso in ambienti di medie/piccole dimensioni.

Grazie al Sound Diffusion Processor il device è in grado di elaborare il segnale audio in ingresso, migliorando la resa sonora dei contenuti in riproduzione, idem per la funzione Extra Bass che invece si occupa di esaltare le frequenze basse.

Oltre a questo il Sony SRS-XB100 ha anche un microfono incorporato cosa che consente all’utente di utilizzarlo per rispondere alle chiamate in arrivo sullo smartphone. Grazie alla tecnologia Echo Cancelling, poi, lo speaker riesce ad abbattere i rumori di fondo amplificando la voce del parlante per conversazioni cristalline anche in ambienti molto rumorosi.

Per quanto riguarda il funzionamento del device, è tutto estremamente intuitivo e per utilizzarlo non resta che collegarlo tramite Bluetooth 4.3 (con Android Fast Pair) e mandare in riproduzione i propri contenuti preferiti. Oltre a questo è anche possibile collegare due speaker insieme per ottenere un audio stereo Sony SRS-XB100 insieme per avere un audio stereo. L’autonomia stimata si attesta intorno alle 16 ore di utilizzo con una sola ricarica (che avviene tramite la porta USB in dotazione).

Presente, infine, la certificazione IP67 che attesta la resistenza dello speaker alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni, una particolarità che lo rende perfetto per essere portato praticamente ovunque.

Sony SRS-XB100: l’offerta su Amazon

Il Sony SRS-XB100 è uno speaker Bluetooth low-cost e ha un prezzo di listino di 64,90 euro, tuttavia con le offerte su Amazon si scende fino a 34 euro (-48%, -30,90 euro) e con uno sconto così, trovare di meglio è molto difficile.

