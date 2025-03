JBL Flip 6, questo speaker Bluetooth ha un prezzo irripetibile

Fonte foto: JBL

Gli speaker Bluetooth rappresentano un’ottima soluzione per chi è alla ricerca un sistema audio portatile sviluppato per unire una grande semplicità nell’utilizzo e buone performance sonore, senza trascurare naturalmente dimensioni e peso contenuti.

Tra i modelli che più rispecchiano queste caratteristiche c’è il JBL Flip 6, un altoparlante wireless che si distingue dalla concorrenza per la sua ottima resa sonora, la resistenza alla polvere e all’acqua e un prezzo competitivo.

Grazie alle offerte su Amazon, è possibile acquistare questo prodotto a meno di 100 euro, un’opzione molto interessante che potrebbe fare gola a chi cerca un prodotto di qualità e dal prezzo accessibile.

JBL Flip 6 – Speaker Bluetooth da 30 W – Certificazione IP67

JBL Flip 6: scheda tecnica

Il JBL Flip 6 è progettato per offrire un’ottima qualità sonora, pur mantenendo dimensioni compatte e un peso contenuto. Lo speaker, infatti, misura di 17,8×7,2×6,8 cm per un peso di soli 550 grammi, cosa che lo rende facilmente trasportabile.

Inoltre, con una potenza di 30 W questo prodotto è l’ideale per piccoli eventi o per l’ascolto di musica in ambienti sia interni che esterni. Per chi ha bisogno di maggiore potenza, può utilizzare la funzione PartyBoost che permette di connettere più speaker JBL in modalità wireless, creando un’esperienza sonora migliore, specifica per ambienti di maggiori dimensioni.

Per connettere lo speaker a una qualsiasi sorgente audio, si utilizza il Bluetooth 5.1 con tecnologia Multipoint che permette di associare fino a due dispositivi contemporaneamente, facilitando la gestione delle varie sorgenti. Non manca nemmeno una porta USB-C utile per la ricarica rapida dello speaker e che può anche essere utilizzata per ricaricare altri dispositivi.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle stime di JBL, questo dispositivo garantisce circa 12 ore di riproduzione continua. Per una ricarica completa sono necessarie circa due ore e mezza.

Altra caratteristica interessante del JBL Flip 6 è la certificazione IP67, che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni. Questa qualità lo rende la soluzione ideale anche per l’utilizzo in ambienti all’aperto, come spiagge o piscine senza temere per l’incolumità del dispositivo.

JBL Flip 6: l’offerta su Amazon

Il JBL Flip 6 ha un prezzo di listino sia di 149,99 euro ma approfittando delle ottime offerte su Amazon è possibile acquistarlo 99 euro (-33%, -90,99 euro), uno sconto molto interessante che rende questo speaker una delle opzioni più vantaggiose sul mercato.

