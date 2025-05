Lo speaker Bluetooth portatile Sony ULT FIELD 1 è in offerta su Amazon e con il 41% di sconto tocca oggi il suo nuovo minimo storico: è un vero best buy

Sony ULT FIELD 1 è uno dei prodotti più interessanti da prendere oggi su Amazon: sfruttando l’offerta in corso, infatti, è ora possibile acquistare lo speaker Bluetooth portatile con un prezzo scontato di 81,99 euro, beneficiando così di un taglio di prezzo del 41%.

Grazie a questa promozione, il dispositivo di Sony è ora disponibile al nuovo minimo storico, diventando uno dei "best buy" della sua categoria. Lo speaker è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita garantita dallo store.

Da segnalare, inoltre, che gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali hanno la possibilità di effettuare l'acquisto anche optando per la formula delle 5 rate mensili, senza interessi e senza finanziamento, anche utilizzando una carta di debito. In promo ci sono quattro diverse colorazioni.

Sony ULT FIELD 1: la scheda tecnica

Il Sony ULT FIELD 1 è uno speaker Bluetooth portatile che può rappresentare la scelta giusta per moltissimi utenti. Il modello è dotato di un tweeter e di un woofer e può garantire una qualità dell’audio elevata nonostante le dimensioni ridotte (206 x 77 x 76 mm a fronte di un peso di 650 grammi).

La connessione con altri dispositivi avviene tramite la connettività Bluetooth 5.3, con la possibilità di utilizzare i codec SBC e AAC. C’è anche una porta USB-C, utilizzabile per la ricarica della batteria integrata. L’autonomia dichiarata è di circa 12 ore.

Lo speaker Bluetooth di Sony, inoltre, è pensato per l’utilizzo all’aperto e, quindi, può contare sulla protezione dall’acqua, con la certificazione IP67 che rappresenta un elemento essenziale per garantire agli utenti una maggiore flessibilità nell’utilizzo.

Sony ULT FIELD 1 è disponibile sul mercato con quattro diverse colorazioni (tutte proposte in sconto). In questo modo è possibile scegliere il modello preferito, tenendo in considerazione anche la resa cromatica. Lo speaker può essere gestito dal proprio smartphone utilizzando l’applicazione ufficiale Sony | Music Center.

Sony ULT FIELD 1: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Sony ULT FIELD 1 con un prezzo scontato del 41%. In questo modo, il costo si riduce a 81,99 euro. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo per mettere le mani sullo speaker Bluetooth portatile della casa nipponica, proposto in quattro diverse colorazioni. Con il taglio di prezzo, infatti, il modello è ora al minimo storico. C'è anche la possibilità di effettuare l'acquisto in 5 rate.

