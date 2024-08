JBL Charge 5, uno speaker Bluetooth a prezzo top

JBL Charge 5 è uno speaker Bluetooth versatile, ottimo per essere utilizzato in qualsiasi situazione rappresentando un ingombro minimo. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: JBL

Gli speaker Bluetooth sono prodotti molto apprezzati soprattutto dai più giovani, che grazie ad essi possono ascoltare la musica dove vogliono, anche in compagnia. Se a questo aggiungiamo una buona potenza e una portabilità estrema, è facile capire come mai questo tipo di device abbia rapidamente conquistato ampi consensi, soprattutto da parte degli amanti delle feste e della buona compagnia, che non devono più accontentarsi di un paio di cuffie o dello speaker dello smartphone.

Tra i modelli di speaker Bluetooth in offerta c’è il JBL Charge 5, un dispositivo molto semplice da usare, che grazie agli sconti su Amazon, può essere acquistato a un prezzo molto più basso di quello di listino.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere

JBL Charge 5: scheda tecnica

JBL Charge 5 è un altoparlante Bluetooth portatile dalle dimensioni estremamente contenute (22,3×9,4×9,7 cm) e dal peso di circa 1 Kg, la soluzione ideale, insomma, per essere spostato facilmente e portato comodamente all’interno di uno zaino o di una borsa.

Ha una potenza complessiva è di 30 W, utile soprattutto per ascoltare musica in casa, anche all’interno di stanze dalle dimensioni più generose. In più, grazie alla funzione PartyBoost, è possibile collegare più speaker insieme e realizzare un sistema audio da utilizzare anche per le feste all’aperto.

Parliamo, inoltre, anche di un prodotto molto semplice da configurare e utilizzare: basta collegarlo a una fonte esterna tramite Bluetooth 5.1 (con tecnologia Multipoint per utilizzare fino a due device contemporaneamente) e mandare in riproduzione i propri contenuti multimediali senza troppe difficoltà.

Per gestire la riproduzione di possono utilizzare i comandi posizionati sulla parte superiore del device che consentono di avviare o mettere in pausa la musica, alzare e abbassare il volume. Presente anche una porta USB-C utile per ricaricare lo speaker o altri device esterni.

La batteria ha una capacità di 7.500 mAh con un’autonomia dichiarata da JBL di circa 20 ore di utilizzo. Per una carica completa, invece, sono necessarie circa 4 ore.

Presente, infine, la certificazione IP67 che attesta la resistenza di questo device alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni; una particolarità molto interessante che ne consente l’utilizzo in qualsiasi condizione, anche per le feste in spiaggia o a bordo piscina.

JBL Charge 5: l’offerta su Amazon

Il JBL Charge 5 ha un prezzo di listino è di 199,99 euro ma grazie alle ottime offerte su Amazon si scende fino a 140 euro (-30%, -59,99 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe convincere soprattutto i più giovani a cliccare su Acquista ora.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere