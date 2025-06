Il Sony SRS-XV500 è in offerta su Amazon: l'altoparlante Bluetooth per le feste ora costa meno e diventa un vero e proprio best buy su cui puntare quest'estate

Fonte foto: Sony

Il Sony SRS-XV500 è uno dei prodotti più interessanti del momento. Si tratta di un altoparlante wireless Bluetooth pensato per garantire un suono potente e adattarsi, quindi, a vari contesti di utilizzo. L’azienda lo definisce come un prodotto ideale per le feste e le sue dimensioni compatte lo rendono facile anche da trasportare.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Sony SRS-XV500 con un prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Lo sconto di 100 euro porta l’altoparlante in questione al suo nuovo minimo storico. Da segnalare, inoltre, che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati all’assistenza post-vendita.

La promozione è valida solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Sony SRS-XV500

La scheda tecnica del Sony SRS-XV500

Il Sony SRS-XV500 è un altoparlante wireless Bluetooth che punta a offrire un audio potente e di qualità, grazie a due unità X-Balanced, per bassi profondi, e due tweeter, rivolti in avanti, per migliorare la chiarezza dell’audio riprodotto.

Il dispositivo può funzionare a batteria e può garantire fino a 25 ore di utilizzo con una sola carica. C’è anche il supporto alla ricarica rapida. Con appena 10 minuti di carica, infatti, è possibile ottenere fino a 2,5 ore di autonomia di riproduzione.

Sony SRS-XV500 integra anche un sistema di luci multicolore che permette di sincronizzare l’illuminazione all’audio riprodotto, con anche l’opzione per gestire il tutto tramite il pannello touch frontale oppure l’app Music Center di Sony.

Da segnalare anche la presenza di due ingressi audio per collegare microfoni, in modo da usare il dispositivo per il karaoke, oppure chitarre, per renderlo un amplificatore. Si tratta, quindi, di un prodotto molto versatile e adatto a vari contesti di utilizzo. C’è anche la certificazione IPX4.

C’è anche la possibilità di abbinare due unità di Sony SRS-XV500 e anche di sfruttare la funzione Party Connect, sincronizzando fino a 100 altoparlanti Bluetooth compatibili. L’altoparlante ha dimensioni abbastanza compatte, risultando il più piccolo della gamma. Il modello in questione, infatti, è alto 56,4 centimetri ed è largo 26,9 cm e profondo 29,4 cm. Il peso è di circa 11,5 chilogrammi.

Sony SRS-XV500 in offerta su Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Sony SRS-XV500 con un prezzo scontato di 299 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e diventa oggi uno dei prodotti più interessanti, soprattutto in vista dell’estate. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Sony SRS-XV500