 Sony ULT Field 1, uno speaker Bluetooth a un prezzo pazzesco

Sony ULT Field 1 è uno speaker Bluetooth semplice e potente, ottimo per essere portato in giro e condividere la propria musica preferita. Su Amazon il prezzo è top

Sono sempre di più gli utenti che scelgono di acquistare uno speaker Bluetooth per ascoltare al meglio la propria musica preferita anche quando sono fuori casa.

E in questo senso, quindi, il dispositivo "perfetto" dovrebbe essere semplice da usare, in grado di garantire tanta potenza e, al contempo, avere dimensioni contenute così da poter essere spostato facilmente. Non bisogna, poi, dimenticare una buona autonomia per non dover cercare continuamente una presa di ricarica nelle vicinanze.

Tra i modelli più interessanti c’è sicuramente il Sony ULT Field 1¸ che grazie alle offerte Amazon per le prossime ore può essere acquistato in super offerta a poco meno di 100 euro e con uno sconto del genere, passare oltre è davvero molto complicato.

Sony ULT Field 1, scheda tecnica

Sony ULT Field 1 è un altoparlante Bluetooth compatto che misura 20,6×7,7×7,6 cm e ha un peso di 650 grammi; ottimo, insomma, per essere spostato facilmente ed essere trasportato senza alcune difficoltà anche fuori casa.

Anche il funzionamento è estremamente intuitivo e l’utente dovrà solamente collegare lo speaker a una fonte esterna tramite il Bluetooth 5.3 e mandare in riproduzione i propri contenuti preferiti. Per chi ha bisogno di maggiore potenza e di un sound stereo è possibile utilizzare la funzione Stereo Pair che permette di collegare due ULT Field 1 insieme.

Come accade per tutti i device prodotti da Sony, anche stavolta non manca la funzione Bass Boost, sviluppata appositamente per migliorare la riproduzione dei bassi.

Da non dimenticare nemmeno la cancellazione dell’eco in chiamata, una funzione che migliora nettamente la resa sonora delle telefonate e che consente, dunque, di utilizzare questo device anche per parlare al telefono, utilizzando il microfono incorporato.

Sul fronte dell’autonomia secondo le stime del produttore questo speaker garantisce circa 12 ore di riproduzione ininterrotta, in alternativa lo si può collegare a una presa di corrente e continuare con l’ascolto anche durante la ricarica.

Ultima particolarità del Sony ULT Fiedl 1 è la presenza della certificazione IP67 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua e lo rende l’ideale anche per le feste in piscina o in spiaggia.

Sony ULT Field 1, l’offerta Amazon

Il Sony ULT Field 1 ha un costo di 139 euro ma, grazie ad Amazon, è possibile portare a casa questo speaker a 94,99 euro (-32%, -44,01 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto senza pentirsene.

