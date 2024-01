Soundbar Yamaha, con lo sconto Amazon l'offerta è incredibile: minimo storico

Fonte foto: Yamaha

In molti conoscono Yamaha per le sue moto e per la sua partecipazione al campionato MotoGP. In pochi sono a conoscenza del fatto che il produttore giapponese è leader anche in un altro settore, quello musicale. Yamaha, infatti, ha da sempre prodotto strumenti musicali e anche accessori che hanno a che fare con il mondo del suono e dell’audio. Come ad esempio le soundbar per gli smart TV. E oggi ti parliamo proprio di una soundbar per il televisore e più precisamente della Yamaha YAS-190, modello top di gamma che oggi trovi in forte sconto su Amazon. La soundbar del produttore giapponese è dotata di suono Surround 3D, la puoi collegare al TV tramite Bluetooth e la puoi gestire da remoto con i comandi vocali grazie al supporto ad Alexa. Dimensioni compatte che consentono di posizionale facilmente vicino al televisore.

Come detto, questa Soundbar Yamaha YAS-109 è in offerta con uno sconto top del 38% che ti fa risparmiare poco più di 100 euro sul prezzo di listino. Fai un ottimo affare e approfitti del minimo storico di questo ultimo periodo. Lo sconto la fa diventare una delle sound bar con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibili su Amazon.

Soundbar Yamaha YAS-109

Soundbar Yamaha YAS-109: prezzo e offerte su Amazon

Prezzo al minimo storico per la sound bar Yamaha YAs-109. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 199 euro grazie allo sconto del 38% che ti fa risparmiare poco più di 100 euro. Per un accessorio per lo smart TV con queste caratteristiche top di gamma si tratta veramente di un’occasione da non farsi sfuggire. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La sound bar Yamaha è già disponibile per essere spedita e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche 30 giorni a disposizione per testarla e decidere eventualmente di effettuare il reso gratuito.

Soundbar Yamaha YAS-109: le caratteristiche tecniche

La soundbar Yamaha YAS-109 ha un design elegante e compatto, con dimensioni ridotte che la rendono perfetta per qualsiasi stanza. Piccola, ma potente, ti regala una straordinaria esperienza sonora, paragonabile a quella del cinema. La puoi gestire anche tramite comandi vocali, grazie all’assistente vocale Alexa integrato, sia tramite l’app SoundBbar Controller compatibile con iOS e Android. Quindi non avrai bisogno di alzarti dalla poltrona o dal letto. Potrai inoltre collegarla facilmente con il televisore utilizzando il Bluetooth.

Interessante poi la funzione DTS Virtual:X, che garantisce un suono surround 3D avvolgente. Mentre la funzione Clear Voice consente di godere di dialoghi chiari quando si guarda un film o una serie Tv. Non dovrai quindi ogni volta alzare o abbassare il volume in base alla sequenza che stai vedendo. Presenti due subwoofer integrati per un suono di alta qualità, non avrai così bisogno di aggiungere ulteriori casse o accessori.

