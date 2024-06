Samsung, la soundbar in offerta a metà prezzo: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Per un audio da cinema anche quando vedi film e serie TV seduto comodamente sul divano di casa, l’unica soluzione possibile è la soundbar. Oramai questo accessorio ha preso sempre di più spazio nelle abitazioni delle famiglie italiane ed è diventata un dispositivo imprescindibile per chi vuole ascoltare con la miglior qualità possibile i contenuti sullo smart TV di casa. Di modelli sul mercato oramai ce ne sono tantissimi, tutti con caratteristiche e prezzi differenti. Grazie alla tanta concorrenza offerta da mercato, oggi è possibile fare un vero affare e risparmiare centinaia di euro su una soundbar top di gamma. Stiamo parlando della soundbar Samsung HW-S50B/ZF, modello all in one disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e al prezzo più basso di sempre. Non approfittare di questa super promo sarebbe un grandissimo errore.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Parliamo, infatti, di un modello che assicura un suono avvolgente e che occupa anche poco spazio nell’ambiente domestico. Le dimensioni sono contenute e lo puoi poggiare sul mobile del TV senza troppi problemi di ingombro. Essendo una soundbar all-in-one, all’interno trovi 2 subwoofer e 3 altoparlanti per un sound deciso e coinvolgente. Un accessorio che non può mancare nella tua abitazione: approfittane subito e fai un super acquisto.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF

Soundbar Samsung in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La soundbar Samsung HW-S50B/ZF è disponibile in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 136,99 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon e uno dei migliori di tutto il web. La paghi praticamente la metà e approfitti di un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. Il risparmio supera di poco i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. La puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo. Non farti scappare questa opportunità: solitamente queste offerte durano solo pochi giorni.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF

Soundbar Samsung: le caratteristiche tecniche

La qualità assicurata da Samsung a un prezzo alla portata di tutti. La soundbar Samsung HW-S50B/ZF è una delle migliori scelte che puoi fare oggi se sei alla ricerca di un accessorio che migliori la qualità audio del tuo televisore. Il merito è di Samsung che è riuscita a raccogliere componenti e tecnologie innovative in un dispositivo che non occupa molto spazio.

Rispetto a tante altre soundbar che troviamo sul mercato, questo modello di Samsung si caratterizza per un design all-in-one. Cosa vuol dire? Che non è dotata di un subwoofer esterno, ma tutti gli altoparlanti sono presenti in un singolo elemento. La soundbar si compone di due subwoofer e di tre tweeter per un audio avvolgente e pieno di sonorità. Inoltre, supporta la tecnologia Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X, per un suono surround che riempie la stanza: da qualsiasi posizione puoi ascoltare al meglio film e serie TV.

L’altoparlante centrale integrato è studiato appositamente per assicurare dialoghi chiari e nitidi, anche quando il volume è al minimo. Oltre ad ascoltare film, serie TV, contenuti sportivi e programmi di approfondimento, la soundbar è ottimizzata anche per la musica e si trasforma nell’anima della festa.

Essendo una soundbar Bluetooth, collegarla al televisore è semplicissimo e bastano pochissimi minuti. Infine, è compatibile con i televisori di qualsiasi brand.

Soundbar Samsung HW-S50B/ZF