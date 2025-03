Amazon, la soundbar Philips a metà prezzo: è la miglior offerta di oggi

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Uno dei problemi principali degli smart TV è la qualità dell’audio. Uno degli aspetti meno curati dai produttori è proprio il suono, con risultati pessimi soprattutto sui TV che costano poco e dotati di altoparlanti di scarsa qualità. Se sei un amante del cinema e delle serie TV e vuoi ascoltare al meglio qualsiasi dialogo, l’unica soluzione è acquistare una soundbar da collegare al televisore. E oggi è il tuo giorno fortunato: su Amazon trovi la soundbar Philips con subwoofer wireless in promo con uno sconto speciale del 50% e la paghi meno di 100 euro. Si tratta di una delle migliori offerte del giorno e farsela scappare sarebbe un errore troppo grande.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma la qualità e le caratteristiche di questa soundbar sono veramente ottime. Compatibile con qualsiasi smart TV, assicura bassi profondi grazie al subwoofer e un audio 3D coinvolgente e che si espande per tutta la stanza. È come avere l’audio cinematografico a casa spendendo veramente poco. Design elegante e si collega facilmente al TV. Può anche riprodurre la musica con una qualità audio superiore collegandola allo smartphone. Insomma, un dispositivo versatile e che non può mancare nel tuo salotto: approfitta subito dell’offerta.

Soundbar Philips

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Soundbar Philips: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per la soundbar Philips. Da oggi su Amazon trovi questo accessorio per il televisore in offerta a un prezzo di soli 99,99 euro grazie allo sconto del 50%. La paghi esattamente la metà risparmiando ben 100 euro su quello di listino. Un’occasione unica e un’offerta da non farsi assolutamente sfuggire.

La disponibilità della soundbar è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni di tempo da quando la ricevi a casa, in modo da testarla a fondo.

Soundbar Philips

Soundbar Philips: le caratteristiche tecniche

Con le sue dimensioni slim, la soundbar Philips si posiziona facilmente sotto al tuo televisore, senza ingombri di cavi visto che è possibile associarla ai tuoi dispositivi tramite Bluetooth. Così come il subwoofer abbinato, anche esso connesso tramite Wi-Fi. Puoi anche montare la soundbar a parete, grazie alla presenza di un kit di montaggio, per rendere l’audio ancora più avvolgente. La soundbar, inoltre, presenta 4 piedini che la rialzano per evitare il fastidioso effetto di rimbalzo del suono sul pavimento. Possibilità di gestire entrambi tramite il telecomando contenuto nella confezione o la app Philips Home Entertainment.

Tante le funzioni della soundbar: a partite dalle 4 modalità EQ, per adattare sempre il suo a ogni genere di contenuto trasmesso. Dialoghi chiari e nitidi grazie alla funzione Dialogue Enhancement. La tecnologia DTS Virtual:X otterrai un’esperienza audio 3D virtuale. Grazie alla compatibilità con la tecnologia Dolby Digital Plus. Per chi possiede un televisore con Philips Ambilight TV, è possibile sfruttare tante altre funzioni tramite le impostazioni offerte da EasyLINK.

Soundbar Philips