Surface Pro 9, prezzo crollato: non lasciatevelo scappare

Il meglio dei due "mondi" racchiuso in un corpo piccolo e compatto. Il Surface Pro 9 di Microsoft rappresenta esattamente questo: il meglio del mondo dei tablet e il meglio del mondo dei computer portatili uniti in un dispositivo tanto piccolo quanto potente.

Leggero e facilmente trasportabile, il PC 2-in-1 del produttore statunitense è pensato per tutti coloro che amano lavorare in mobilità e che non vogliono scendere a compromessi di alcun genere. La scheda tecnica è a tutti gli effetti quella di un PC, con processore Intel di ultima generazione e generose quantità di RAM e spazio di archiviazione. L’interfaccia utente è (anche) quella di un tablet, utilizzabile con touchscreen senza bisogno di altre periferiche. E grazie all’offerta top di oggi, il Surface 9 Pro è conveniente come non mai: il prezzo è crollato al minimo storico.

Microsoft Surface Pro 9 da 13 pollici, 16+256 GB

Surface Pro 9 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, la scheda tecnica del Surface 9 Pro non ha nulla da inviadiare a quella di un portatile (e men che meno a quella di un PC desktop). Il modello in offerta su Amazon è dotato di un processore Intel i7 di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe. Insomma, il massimo a cui si possa ambire con processori e architetture Intel. A supportarlo troviamo ben 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione. Insomma, non ci saranno problemi a eseguire programmi e applicativi di qualunque genere, inclusi quelli di computer grafica e fotoritocco.

Il display PixelSense da 13 pollici, poi, è perfetto per qualunque attività, anche se svolta all’aria aperta. Molto luminoso, non presenta problemi di visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Grazie allo schermo touch, poi, potrai accedere a tutte le funzionalità del PC senza bisogno di utilizzare altre periferiche: potrai interagire con il Surface 9 Pro come fosse un tablet, scrivendo documenti e inviando email senza l’ausilio di tastiere o mouse.

Se proprio non si riesce a rinunciare alle "comodità" delle periferiche di input, però, potrete optare per la tastiera Signature e la stilo digitale Surface Slim Pen 2, grazie alle quali potrai sfruttare a pieno tutte le funzionalità del dispositivo firmato Microsoft. Grazie alle porte Thunderbolt 4, poi, potrai scambiare dati ad alta velocità, collegare più monitor al dispositivo e molto altro ancora. Impossibile, poi, non citare la batteria, capace di garantire un’autonomia superiore alle 13 ore di utilizzo.

Surface Pro 9, prezzo bassissimo: offerta e costo finale

Un computer versatile e valido, grazie al quale potrete lavorare ovunque vi troviate, senza stare troppo a preoccuparvi di ingombri, prese della corrente o altro. E conveniente come mai prima d’ora. Il Surface Pro 9 può essere infatti acquistato con uno sconto del 41% rispetto al listino, grazie al quale risparmierete ben 900 euro. Comprandolo oggi lo pagherete 1.311,35 euro anziché 2.229,00 euro (prezzo indicato da Microsoft).

