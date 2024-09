Fonte foto: Microsoft

Tra i notebook più interessanti sul mercato, ci sono sicuramente i Microsoft Surface, i computer prodotti dal colosso di Redmond e destinati agli utenti che cercano device compatti e con buone specifiche tecniche, da utilizzare per lo studio e la produttività a tutti i livelli.

Tuttavia, acquistare un PC del genere non facilissimo e, complici anche prezzi piuttosto elevati, in molti scelgono di ripiegare per altri brand, rinunciando chiaramente a un prodotto dalle grandi potenzialità, pronto a soddisfare anche il lavoratore più esigente.

Grazie alle offerte su Amazon, però, portare a casa un Surface diventa un po’ più semplice e per le prossime ore sull’e-commerce troviamo il Microsoft Surface Laptop 5 a un prezzo davvero irripetibile, con uno sconto di quasi 400 euro sul prezzo finale. Un’offerta del genere non capita spesso e potrebbe fare gola a molti.

Microsoft Surface Laptop 5 – Processore Intel Core i5 – Versione 8/512 GB

Microsoft Surface Laptop 5: scheda tecnica

Il Microsoft Surface Laptop 5 ha un display touch Pixelsense da 13,5 pollici, con risoluzione 2.256×1.504 pixel e refresh rate a 60 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Gorilla Glass 5.

Il processore è un Intel Core i5-1235U di dodicesima generazione affiancato in questo caso da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica è integrata nel processore e si tratta di una Intel Iris Xe, un’ottima soluzione per lo studio e la produttività a tutti i livelli.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, una porta USB-C 4.0 (Thunderbolt 4), una porta USB-A 3.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e una porta Surface Connect, l’apposito connettore magnetico di Microsoft che rende possibile il collegamento di diverse periferiche esterne al notebook.

Non mancano nemmeno una videocamera HD da 720p, due microfoni Studio far-field e speaker Omnisonic compatibili con Dolby Audio.

L’autonomia dichiarata per il modello da 13,5 pollici è di circa 18 ore di utilizzo normale. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Come capita per tutti i Microsoft Surface, parliamo di un notebook dalle dimensioni contenute che misura 308x223x14,5 mm per un peso di appena 1,297 Kg, il computer ideale, insomma, per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un prodotto leggero e dall’ingombro ridotto.

Microsoft Surface Laptop 5: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Microsoft Surface Laptop 5 è di 1.499 euro ma con le offerte su Amazon per le prossime ore si scende a 1.129 euro (-25%, -370 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare, che potrebbe spingere gli indecisi a portare a casa un nuovo portatile dalle grandi potenzialità.

