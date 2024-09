Microsoft Surface Go 3, con questa offerta è il notebook giusto

Il Microsoft Surface Go 3 è un ottimo notebook per la produttività, leggero potente e con una grande autonomia. Grazie all’offerta su Amazon il prezzo è pazzesco

Fonte foto: Microsoft

Prima di acquistare un nuovo portatile bisogna anzitutto sapere di che tipo di prodotto si ha bisogno e quale sarà l’utilizzo finale del device; in base a quello si può cercare l’offerta più adatta, che sappia unire una buona scheda tecnica al giusto prezzo

Nel caso dei notebook, poi, bisogna considerare anche altri parametri come peso, dimensioni e autonomia, soprattutto se il dispositivo sarà utilizzato da chi passa molte ore fuori casa per studio o per lavoro. Insomma, i fattori da considerare sono davvero molti e non sempre fare la scelta giusta è una cosa così semplice come sembra.

Per fortuna, però, per dare una mano agli utenti e aiutarli nell’acquisto c’è Amazon, con centinaia di offerte pronte a soddisfare anche l’acquirente più esigente. Tra le più interessanti di oggi, quella per il Microsoft Surface Go 3, un ottimo notebook per la produttività che può essere acquistato a poco più di 700 euro.

Microsoft Surface Go 3– Processore Intel Core i5 – Versione 8/256 GB

Microsoft Surface Go 3: scheda tecnica

Il Microsoft Surface Go 3 ha uno schermo touch Pixelsense che misura 12,4 pollici, con risoluzione 1.536×1.024 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass 3, ottimo per evitare graffi e danni causati da urti accidentali.

Il processore a bordo è un Intel Core i5-1235U di dodicesima generazione a cui si affiancano in questa specifica offerta 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe integrata nel processore, un componente orientato principalmente allo studio, alla produttività e all’utilizzo quotidiano tra navigazione sul web, streaming e altre attività non troppo specifiche.

Tra le connessioni abbiamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, una porta USB-C 3.2 (dati, DisplayPort e ricarica), una porta USB-A 3.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e una porta Surface Connect il connettore magnetico sviluppato da Microsoft stessa e che consente agli utenti di collegare a questo notebook diverse periferiche esterne.

Presente anche una videocamera HD da 720p, due microfoni Studio far-field con Voice Clarity (per amplificare la voce del parlante durante le videochiamate) e altoparlanti Omnisonic compatibili con Dolby Audio Premium.

La batteria è da 41 WH con un’autonomia stimata di circa 15 ore. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Infine meritano una menzione a parte le dimensioni estremamente contenute di questo notebook (278x206x15,7mm) per un peso di appena 1,13 Kg, due specifiche molto interessanti che unite alla buona autonomia rendono questo PC l’ideale per lavorare in mobilità, soprattutto per chi passa molte ore fuori casa.

Microsoft Surface Go 2: l’offerta su Amazon

Per comprare il Microsoft Surface Go 3 bisogna spendere 899 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, per le prossime ore è possibile portare a casa questo notebook a 749 euro (-17%, -150 euro), un prezzo davvero molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo portatile.

