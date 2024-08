Il laptop Microsoft a prezzo mai visto: è l'affare del giorno

Potente e versatile, l'ultrabook Microsoft è l'ideale per chi ama lavorare in mobilità. Grazie allo sconto di oggi su Amazon, ti costa pochissimo: risparmi centinaia di euro.

Fonte foto: Microsoft

Non è affatto un laptop come gli altri, il Surface Laptop Studio di Microsoft. Leggero, potente e versatile, l’ultrabook della Casa di Redmond è pensato appositamente per chi ama lavorare in mobilità senza però dover scendere a compromessi sul fronte delle performance.

Basta scorrere (anche velocemente) la scheda tecnica del Microsoft Surface Laptop Studio per rendersene conto. Dotato di un comparto hardware performante ed efficiente dal punto di vista energetico, permette di eseguire anche gli applicativi più esigenti senza colpo ferire. E con un’autonomia che ti permetterà di lavorare ovunque tu voglia senza doverti preoccupare di avere a portata di mano una presa di corrente alla quale collegarlo. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre: non è mai stato così conveniente.

Microsoft, ultrabook a prezzo stracciato oggi su Amazon

Un’offerta senza precedenti, quella disponibile oggi su Amazon per il Surface Laptop Studio. L’ultrabook di Microsoft può essere infatti acquistato al prezzo più basso di sempre con uno sconto del 41% sul listino. Comrpandolo ora, il PC portatile di Microsoft costa 998,00 euro contro i 1.699,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: lo paghi 700 euro in meno.

Microsoft Surface Laptop Studio scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un comparto hardware che, nonostante non sia più attualissimo, è ancora in grado di "dire la sua" e garantirti performance e prestazioni quando ne hai bisogno. Il Surface Laptop Studio in offerta su Amazon monta il processore Intel core i5 di 11esima generazione supportato da 16 gigabyte di memoria RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione. Un terzetto che permette di eseguire software e applicativi di ogni genere – anche i più esigenti, come quelli di fotoritocco e montaggio video – senza che il computer accusi rallentamenti di sorta.

E, soprattutto, particolarmente efficiente da un punto di vista energetico. La batteria da 58 Wattora assicura un’autonomia prolungata: potrai utilizzarlo per tutta la giornata senza che ci sia il bisogno di ricaricarlo. Sei così libero di lavorare ovunque vuoi (anche in un parco o in spiaggia) senza dover essere necessariamente nelle vicinanze di una presa di corrente.

Lo schermo, poi, sembra esser fatto apposta per il lavoro in mobilità all’aria aperta. Il pannello Pixel Sense da 14,4 pollici con risoluzione 2400×1600 pixel garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità, anche se esposto direttamente alla luce del sole. E con la funzionalità touch, potrai utilizzarlo a mo’ di tablet ogni volta che vorrai.

Non mancano, ovviamente, le varie opzioni di connettività wireless (WiFi 6 e Bluetooth 5) e via cavo (2 porte USB 4.0/Thunderbolt 4 e 1 porta Surface Connect), grazie alle quali navigare in Rete e scambiare dati ad altissima velocità.

