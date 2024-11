Black Friday 2024: i migliori PC e tablet in offerta

Offerte Black Friday su laptop e tablet. Risparmia su marchi top come Microsoft, Samsung e Apple. Scopri le migliori offerte su 2-in-1, PC da gaming e molto altro. Non perdere queste incredibili sconti!

Fonte foto: Amazon

Sei pronto a risparmiare centinaia di euro sul tuo prossimo PC o tablet? Il Black Friday è l’occasione perfetta per rinnovare la tua attrezzatura tecnologica senza svuotare il portafoglio. Le promo dell’evento di Amazon sono già partite ed è semplice fare dei buoni affari grazie agli ottimi sconti Black Friday disponibili per computer e tablet, dispositivi diventati sempre più importanti nella vita di tutti i giorni, soprattutto nel mondo del lavoro.

Abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti e che vanno a coprire un’ampia fascia di prezzo. Si va da poco più di 100 euro per il tablet di Honor, un ottimo strumento per chi vuole spendere poco, fino ai più di 1.000 euro per i nuovi laptop di Microsoft dotati anche del sistema Copilot+, l’intelligenza artificiale del sistema operativo Windows. Ottima anche l’offerta disponibile per l’iPad di Apple: con lo sconto Black Friday approfitti del prezzo più basso di sempre. Non farti scappare queste opportunità.

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY 2024

Microsoft Surface Pro

Il Microsoft Surface Pro è una delle più valide alternative sul mercato al MacBook Air di Apple. Si tratta della nuova versione del PC 2 in 1 di Microsoft, un dispositivo in grado all’occorrenza di trasformarsi in un tablet grazie alla possibilità di staccare la tastiera dallo schermo. Caratterizzato da un display OLED da 13 pollici ad altissima risoluzione, nuovo processore Snapdragon X Elite pensato appositamente per questa tipologia di dispositivi e ottimizzato per il lavoro, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Una scheda tecnica da vero PC top di gamma e che per il Black Friday di Amazon trovi con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 1249 euro. Minimo storico e promo esclusiva di Amazon. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 249,80 euro al mese. La vera ciliegina sulla torta, però, è la presenza di Copilot+, il sistema di intelligenza artificiale di Microsoft sviluppato per Windows. Tanti strumenti utili e gratuiti che ti semplificano il lavoro.

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | 13

Microsoft Surface Laptop

Se preferisci un dispositivo più classico rispetto al computer 2 in 1 visto in precedenza, il Microsoft Surface Laptop è quello che fa per te. Arrivato alla settima edizione e dotato di una scheda tecnica unica, il PC è in offerta con lo sconto Black Friday del 22% che fa scendere il prezzo a 1149 euro. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Prestazioni eccellenti grazie al processore Snapdragon X Plus, ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 512 ggiabyte. Lo schermo da 13,8 pollici è anche touchscreen. Hai a tua completa disposizione tutti gli strumenti di Copilot+.

Microsoft Surface Laptop

Galaxy Book4

Una delle migliori offerte che puoi trovare in questo Black Friday per un computer portatile è quella che riguarda il Galaxy Book4, ultima versione del notebook super leggero di Samsung. Grazie allo sconto del 45% il prezzo si abbassa a 599 euro, toccando il minimo storico di quest’ultimo periodo. Un computer pensato per il mondo del lavoro e con il quale puoi fare un po’ di tutto. Il merito è del processore Intel Core i5, dei 16 gigabyte di RAM e del SSD da 512 gigabyte. Schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione. Un PC compatto e che puoi portare nello zaino senza appesantirti troppo.

Galaxy Book4

Computer portatile jumper

Se sei alla ricerca dell’affare perfetto, questo è il computer che fa per te. Per il Black Friday trovi il notebook jumper con schermo da 16 pollici, processore Intel, 12 gigabyte di RAM e 640 gigabyte di memoria interna in offerta con uno sconto eccezionale del 70%, a cui aggiungere un coupon sconto del 5%. Il prezzo finale è inferiore ai 350 euro e ne risparmi quasi ottocento su quello consigliato. Un PC con cui puoi fare di tutti e che è perfetto per il mondo del lavoro. Trovi già installato Office 365 con licenza valida per un anno.

Computer portatile jumper

Asus Zenbook 14

Leggero, compatto, perfetto per chi è sempre in viaggio e ha bisogno di un PC che non occupi troppo spazio. La descrizione ricalca la scheda tecnica dell’Asus Zenbook 14, notebook disponibile in offerta in questo Black Friday con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 569 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo da 14 pollici, processore AMD Ryzen 5, 8 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Occasione irripetibile.

Asus Zenbook 14

MacBook Air

In questa nostra selezione trova posto anche il MacBook Air con processore M2. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 881,99 euro con uno sconto del 22% su quello di listino. Al momento è il più venduto su Amazon e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Ideale per chi viaggia molto e vuole un PC scattante, ma dalle dimensioni contenute.

MacBook Air

Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un PC perfetto per lavorare e per studiare e da oggi lo trovi su Amazon in offerta per il Black Friday con uno sconto di ben il 28% che fa scendere il prezzo a soli 579 euro. Rispetto a quello di listino si tratta di un risparmio considerevole che supera i 200 euro e puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: schermo FHD da 15,6 pollici, processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. A bordo trovi anche il sistema Windows 11 già installato.

Lenovo IdeaPad Slim 3

iPad di decima generazione

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPad di decima generazione. Se stai cercando un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con cui puoi sia vedere film e serie TV seduto sul divano e sia lavorare mentre sei in viaggio, l’iPad è quello giusto per te. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 349 euro e diventa un vero best-buy. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Processore A14 Bionic che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore da 12 megapixel e fotocamera frontale sempre da 12 megapixel con ultra grandangolaro e inquadratura automatica, progettata appositamente per le call di lavoro. Non farti scappare questo affare.

iPad di decima generazione

Galaxy Tab S9 FE

Una valida alternativa all’iPad è il Galaxy Tab S9 FE, tablet uscito sul mercato quest’anno e disponibile per il Black Friday con uno sconto del 35% a un prezzo di 359 euro. Minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto veramente uniche, associate anche al periodo di reso gratuito esteso fino al 15 gennaio 2025. Il tablet di Samsung è molto versatile: lo schermo da 10,9 pollici lo rende perfetto per vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano, ma è anche dotato di un ottimo processore e della S Pen. Quindi lo puoi utilizzare anche per lavorare mentre sei in viaggio o per prendere appunti.

Galaxy Tab S9 FE

Honor Pad X8a

Se sei alla ricerca di un tablet economico, l’Honor Pad X8a è quello che fa per te. Grazie allo sconto Black Friday del 29% lo trovi a un prezzo di soli 119,90 euro, con un risparmio netto di 50 euro. Schermo ampio da 11 pollici, processore prestazionale accompagnato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria. Puoi farci un po’ di tutto, dal vedere video, film e serie TV, fino al giocare alle tue app preferite. La batteria non ti lascia a piedi e assicura un’autonomia prolungata.

Honor Pad X8a