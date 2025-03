Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: 80% di sconto

Fonte foto: FreshSplash/iStock

Un weekend speciale su Amazon. In questo fine settimana di marzo troviamo tante promo molto interessanti su tanti prodotti tech, ma ce ne sono alcune che catturano immediatamente l’attenzione. E questa qui è una di quelle offerte che devi cogliere al volo prima che termini. Parliamo del tablet BESTTAB A20 disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare fino all’80% rispetto al prezzo consigliato. Una promo esclusiva e che non devi farti scappare: si tratta di uno dei tablet più venduti su Amazon in queste ultime ore e le scorte potrebbero terminare molto presto.

Il tablet protagonista dell’offerta di oggi non vi dirà molto, ma in realtà è realizzato con grande cura e con ottime componenti. Un tablet versatile e con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano, al lavorare a documenti e presentazioni quando sei in viaggio. Nella confezione, infatti, oltre al tablet trovi anche una tastiera, un mouse wireless e una penna che lo rendono un vero mini-PC. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: approfittane subito.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccarci e aggiungere i due buoni sconto presenti nella pagina prodotto su Amazon. In questo modo vedrai il prezzo finale.

Tablet BESTTAB A20: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per il tablet BESTTAB A20 disponibile da oggi in offerta su Amazon a un prezzo di soli 109,99 euro, con uno sconto totale del 78% rispetto a quello di listino. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: al primo coupon del 50% presente in pagina, puoi aggiungere un secondo buono sconto del valore di 140 euro. Il risparmio totale sfiora i 400 euro e approfitti di una delle migliori promo del giorno. Nella confezione trovi anche la tastiera, la penna e il mouse per utilizzare il tablet come se fosse un PC.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimo giorni. Per il reso gratuito, invece, hai due settimane di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Tablet BESTTAB A20: le caratteristiche tecniche

Un tablet economico e con cui puoi fare veramente di tutto. Il BESTTAB A20 è pronto a stupirti grazie a una scheda tecnica equilibrata e ad accessori presenti nella scatola che ne potenziano le funzionalità.

Partiamo dalle basi. Il tablet è dotato di uno schermo da 10 pollici con risoluzione FHD, perfetto per vedere film e serie TV sulle piattaforme di video streaming e per lavorare mentre si è in viaggio. Prestazioni ottime grazie al processore octa-core supportato da ben 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. La RAM può arrivare fino a un massimo di 24 gigabyte grazie alla RAM virtuale che sfrutta lo spazio di archiviazione libero. Anche la memoria interna può essere aumentata fino a 2 terabyte utilizzando una scheda TF.

Il tablet ha tutto quello di cui hai bisogno per utilizzarlo in ogni momento della giornata. Se devi fare una call di lavoro puoi collegare le cuffie al jack audio da 3,5 mm, mentre per lavorare alle presentazioni puoi collegare la tastiera integrata che lo trasforma in un mini-PC. Non manca una coppia di fotocamere da utilizzare mentre sei in viaggio.

Per utilizzare al meglio BESTTAB A20 puoi chiedere aiuto anche all’intelligenza artificiale di Google. All’interno, infatti, trovi l’app di Gemini che ti supporta in tante piccole attività quotidiane. Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

