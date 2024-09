Amazon, questo è il tablet da comprare oggi, prezzo stracciato

Da oggi trovi il offerta il tablet jumper EZpad M11 in offerta con un doppio sconto e lo paghi pochissimo. Offerta sensazionale da non farsi scappare.

Ogni tanto su Amazon appaiono delle offerte eccezionali che hanno una durata limitatissima, ma che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni prodotti molto apprezzati dagli utenti. Oggi è uno di quei giorni fortunati. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile il tablet jumper EZpad M11 in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Il nome di questo dispositivo molto probabilmente ti dirà molto poco, ma l’azienda che lo produce sta crescendo molto in questi anni e su Amazon è molto apprezzata da coloro che sono alla ricerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

L’offerta disponibile oggi per il tablet è veramente unica. Oltre allo sconto fisso del 50% presente in pagina, è disponibile un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro, con un risparmio totale che arriva a ben 200 euro. Un prezzo veramente mini che ti permette di fare un ottimo affare per un tablet che non ha nulla da invidiare a quelli più blasonati. Schermo ampio, buon processore e la massima compatibilità con tutte le app più utilizzate. Un vero affare da non farsi sfuggire.

N.B. Per vedere il prezzo finale bisogna cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto su Amazon e applicare il coupon sconto.

Tablet jumper

Tablet jumper: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo super scontato per il tablet jumper. Da oggi è disponibile con un doppio sconto su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi solamente 99,99 euro con uno sconto totale del 67% rispetto al prezzo consigliato. La promo si compone di uno sconto fisso del 50% e di un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Se lo acquisti oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore e hai 14 giorni per effettuare il reso gratuito.

Tablet jumper

Tablet jumper: le caratteristiche tecniche

Un classico tablet da divano con cui puoi fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV fino al giocare e al lavorare a documenti di lavoro. Il tablet EZpad M11 si caratterizza per una scheda tecnica equilibrata e che non lascia nulla al caso: ogni componente è perfettamente al suo posto.

Partiamo da uno schermo da ben 10,51 pollici ad alta risoluzione e che permette di vedere ogni contenuto con la miglior qualità possibile. Dai film alle immagini, non avrai nessun problema, anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore octa-core accompagnato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Si connette anche alla rete dati autonomamente grazie allo slot per la scheda SIM.

Come detto, può essere utilizzato anche come strumento di lavoro mentre sei in viaggio. Non a caso è dotato di una fotocamera frontale con cui fare le videochiamate di lavoro. I quattro altoparlanti integrati assicurano anche una buona qualità audio. La batteria da 7000mAh ti accompagna fino a fine giornata senza nessun problema. A bordo trovi il sistema operativo Android.

Tablet jumper